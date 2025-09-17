Видео
КМВА и волонтеры объединили усилия для помощи киевлянам

КМВА и волонтеры объединили усилия для помощи киевлянам

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 23:55
КМВА и волонтеры объединили усилия для помощи киевлянам
Тимур Ткаченко. Фото: Telegram Тимура Ткаченко

Киевская городская военная администрация подписала меморандумы о сотрудничестве с одиннадцатью волонтерскими организациями и фондами, которые помогают городу во время российских атак. Такие договоренности стали символом доверия и дружбы между городскими властями и волонтерским сообществом.

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

Киев подписал меморандумы с фондами

По его словам, среди подписантов — "Боевой волонтер Украины", "Полевая кухня Б-50", "Герц", "Волна-91", "Гудвилл", "Соседи хаб", Help for Ukrainians, "Право на защиту", "Рокада", "Люди объединенные Украиной", "Союз Самаритян Украины" и другие.

Ткаченко отметил, что роль волонтеров часто является определяющей, ведь они обеспечивают пострадавших и спасателей водой и питанием, помогают со строительными материалами, восстановлением поврежденных домов, а также оказывают психологическую и юридическую поддержку.

Он подчеркнул, что городские службы многому учатся у волонтерских организаций, в частности организованности и эффективности. Именно поэтому Киев стремится расширять партнерства со всеми, кто уже помогает городу или готов присоединиться.

Кроме официального подписания, состоялась и неформальная встреча, во время которой обсуждали насущные потребности, проблемы и перспективы сотрудничества.

"Перечень партнеров Киева гораздо больше, чем сегодняшние подписанты. Мы работаем, чтобы иметь общие проекты со всеми, кто рядом. Как киевлянин и гражданин, я благодарю всех, кто помогает", — отметил Ткаченко.

Напомним, что начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что пострадавшие в результате российского обстрела Киева 28 августа получили достаточно быстро. Отныне и в дальнейшем деньги пострадавшим в результате вражеских обстрелов будут выплачивать быстрее.

Недавно стало известно, что в Киеве изменят механизм помощи пострадавшим в результате обстрелов РФ.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
