Отключение света и отопления в Киеве — какая ситуация 13 января

Генератор на улице Киева. Фото: Новини.LIVE

После очередного вражеского обстрела энергетическая ситуация в Киеве существенно осложнилась. В столице фиксируют значительный дефицит электроэнергии и перебои с отоплением в жилых домах.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко во вторник, 13 января.

Какова ситуация с тепло- и электроснабжением в Киеве

Мэр сообщил, что после сегодняшнего обстрела в столице наблюдается критический дефицит электроэнергии. Кроме того, около полутысячи домов остались без отопления.

"После сегодняшнего обстрела в столице сейчас еще больший дефицит электроэнергии. Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация чрезвычайно сложная. Что касается тепла — без отопления сейчас около 500 многоэтажек. Ремонтные бригады тоже работают днем и ночью", — написал Кличко.

Городской голова также опроверг информацию, которая распространяется в сети, о якобы закрытии супермаркетов крупных торговых сетей. По его словам, эти сообщения не соответствуют действительности.

"Также хочу акцентировать на том, что информация о якобы закрытии супермаркетов крупных сетей не соответствует действительности! Спасибо бизнесу, который продолжает работать, чтобы обеспечивать необходимыми продуктами и товарами жителей города в условиях чрезвычайной ситуации", — добавил Кличко.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот из Telegram

Движение электротранспорта в столице приостановлено

В связи с напряженной ситуацией в энергетике в Киеве приостановили движение троллейбусов и трамваев.

"В связи с ситуацией, которая сложилась в энергосистеме из-за вражеских обстрелов, временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу Киева. Для сохранения транспортного сообщения на отдельных направлениях организована работа дублирующих автобусных маршрутов", — сообщили в "Киевпастранс".

Ситуация со светом на Киевщине

Как сообщается на официальном сайте ДТЭК, в некоторых населенных пунктах Бучанского района восстановительные работы могут продолжаться до четверга. Энергетики работают над ликвидацией последствий аварий, однако из-за сложности повреждений процесс требует времени.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

На фоне длительных отключений растет нагрузка на инфраструктуру. Общественный деятель Андрей Смолий сообщает о значительных очередях на автозаправочных станциях в Ирпене и Буче. По его словам, жители массово закупают топливо для работы генераторов.

Напомним, ночью и утром 13 января российская армия атаковала Киев и область ударными дронами и крылатыми ракетами.

На тел вражеских ударов и ухудшения погодных условий на Киевщине и в столице введены экстренные отключения света.