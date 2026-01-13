Отключение света и отопления в Киеве — какая ситуация 13 января

Остановка транспорта и отсутствие тепла — какова ситуация в Киеве
После очередного вражеского обстрела энергетическая ситуация в Киеве существенно осложнилась. В столице фиксируют значительный дефицит электроэнергии и перебои с отоплением в жилых домах.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко во вторник, 13 января.
Какова ситуация с тепло- и электроснабжением в Киеве
Мэр сообщил, что после сегодняшнего обстрела в столице наблюдается критический дефицит электроэнергии. Кроме того, около полутысячи домов остались без отопления.
"После сегодняшнего обстрела в столице сейчас еще больший дефицит электроэнергии. Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация чрезвычайно сложная. Что касается тепла — без отопления сейчас около 500 многоэтажек. Ремонтные бригады тоже работают днем и ночью", — написал Кличко.
Городской голова также опроверг информацию, которая распространяется в сети, о якобы закрытии супермаркетов крупных торговых сетей. По его словам, эти сообщения не соответствуют действительности.
"Также хочу акцентировать на том, что информация о якобы закрытии супермаркетов крупных сетей не соответствует действительности! Спасибо бизнесу, который продолжает работать, чтобы обеспечивать необходимыми продуктами и товарами жителей города в условиях чрезвычайной ситуации", — добавил Кличко.
Движение электротранспорта в столице приостановлено
В связи с напряженной ситуацией в энергетике в Киеве приостановили движение троллейбусов и трамваев.
"В связи с ситуацией, которая сложилась в энергосистеме из-за вражеских обстрелов, временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу Киева. Для сохранения транспортного сообщения на отдельных направлениях организована работа дублирующих автобусных маршрутов", — сообщили в "Киевпастранс".
Ситуация со светом на Киевщине
Как сообщается на официальном сайте ДТЭК, в некоторых населенных пунктах Бучанского района восстановительные работы могут продолжаться до четверга. Энергетики работают над ликвидацией последствий аварий, однако из-за сложности повреждений процесс требует времени.
На фоне длительных отключений растет нагрузка на инфраструктуру. Общественный деятель Андрей Смолий сообщает о значительных очередях на автозаправочных станциях в Ирпене и Буче. По его словам, жители массово закупают топливо для работы генераторов.
Напомним, ночью и утром 13 января российская армия атаковала Киев и область ударными дронами и крылатыми ракетами.
На тел вражеских ударов и ухудшения погодных условий на Киевщине и в столице введены экстренные отключения света.
Читайте Новини.LIVE!