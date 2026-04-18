В Киеве неизвестный открыл стрельбу по людям: есть погибший и раненые

В Голосеевском районе Киева в субботу, 18 апреля, неизвестный открыл стрельбу по людям. По предварительной информации, есть погибший и раненые. Сейчас правоохранители проводят спецоперацию по задержанию преступника.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, передает Новини.LIVE.

"По предварительной информации, один человек погиб, есть раненые. Количество пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

На место стрельбы направлены наряды полиции и спецназовцы КОРД.

По информации местных СМИ, один из супермаркетов в Голосеевском районе оцеплен спецслужбами. Они пишут, что внутри находятся заложники. Пока информация официально не подтверждена.

Как писали Новини.LIVE, 14 апреля в Броварах Киевской области прогремел взрыв возле частного дома. Впоследствии правоохранители задержали двух подозреваемых. Речь идет о 23-летнем жителе Броваров и его 17-летнем сообщнике из Черновицкой области. В результате инцидента ранения получил 36-летний мужчина.

А руководитель Киевской областной прокуратуры Дмитрий Прокудин отметил, что следствие рассматривает причастность российских спецслужб к организации взрыва в Броварах. Задержанным уже объявили подозрения.