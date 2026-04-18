Стрельба в Киеве: известно о нескольких погибших и раненом ребенке
В Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, неизвестный устроил стрельбу. Известно о нескольких погибших и раненых, среди которых ребенок. Злоумышленник забаррикадировался в одном из супермаркетов.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.
Стрельба в Голосеевском районе Киева 18 апреля
"Среди раненых на улице в Голосеевском районе - ребенок. Его медики транспортируют в больницу. Взрослых раненых осматривают на оказывают помощь на месте", — отметил Кличко.
По его словам, спецоперация по задержанию нападавшего продолжается. Сейчас он находится в помещение супермаркета.
Предварительно, в магазине также раздаются выстрелы.
"В результате стрельбы есть раненые и несколько погибших", — добавил городской голова Киева.
Новость дополняется...
