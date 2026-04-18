Стрельба в Киеве: известно о нескольких погибших и раненом ребенке

Стрельба в Киеве: известно о нескольких погибших и раненом ребенке

Дата публикации 18 апреля 2026 17:46
Срочная новость

В Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, неизвестный устроил стрельбу. Известно о нескольких погибших и раненых, среди которых ребенок. Злоумышленник забаррикадировался в одном из супермаркетов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

Стрельба в Голосеевском районе Киева 18 апреля

"Среди раненых на улице в Голосеевском районе - ребенок. Его медики транспортируют в больницу. Взрослых раненых осматривают на оказывают помощь на месте", — отметил Кличко.

По его словам, спецоперация по задержанию нападавшего продолжается. Сейчас он находится в помещение супермаркета.

Предварительно, в магазине также раздаются выстрелы.

"В результате стрельбы есть раненые и несколько погибших", — добавил городской голова Киева.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Новость дополняется...

Виталий Кличко Киев стрельба
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
