В Киеве поврежден McDonald's, открытый 29 лет назад

Поврежденный McDonald's возле станции метро "Лукьяновская".

В Киеве пострадал McDonaldʼs возле станции метро "Лукьяновская" в результате массированного российского обстрела в ночь на 24 мая. Известно, что заведение открылось 29 лет назад и стало первым в Украине.

Российский обстрел Киева 24 мая

Возле станции "Лукьяновская" 24 мая 1997 года заработал первый в Украине ресторан McDonald's. К тому времени он стал символом новых перемен и быстро обрел огромную популярность, собирая длинные очереди посетителей.

Сегодня заведению исполняется ровно 29 лет. Российские оккупанты совершили ночью массированный обстрел Киева, в частности наносили удары по Лукьяновке. В результате атаки пострадал также и легендарный McDonald's.

Как писали Новини.LIVE, на Лукьяновке продолжается ликвидация последствий массированного российского обстрела 24 мая. Там произошли масштабные пожары и зафиксированы значительные разрушения.

Кроме того, в Киеве частично возобновила работу станция "Лукьяновская", которая пострадала в результате российского обстрела. Известно, что враг ранил 81 человека и убил двух.