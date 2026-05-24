Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве поврежден McDonald's, открытый 29 лет назад

В Киеве поврежден McDonald's, открытый 29 лет назад

Ua ru
Дата публикации 24 мая 2026 20:29
В Киеве поврежден McDonald's, открытый 29 лет назад
Поврежденный McDonald's возле станции метро "Лукьяновская". Фото: Новини.LIVE

В Киеве пострадал McDonaldʼs возле станции метро "Лукьяновская" в результате массированного российского обстрела в ночь на 24 мая. Известно, что заведение открылось 29 лет назад и стало первым в Украине.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Российский обстрел Киева 24 мая

Возле станции "Лукьяновская" 24 мая 1997 года заработал первый в Украине ресторан McDonald's. К тому времени он стал символом новых перемен и быстро обрел огромную популярность, собирая длинные очереди посетителей.

Російський обстріл McDonald’s у Києві 24 травня
Последствия российского обстрела McDonald's возле станции "Лукьяновская". Фото: Новини.LIVE

Сегодня заведению исполняется ровно 29 лет. Российские оккупанты совершили ночью массированный обстрел Киева, в частности наносили удары по Лукьяновке. В результате атаки пострадал также и легендарный McDonald's.

Как писали Новини.LIVE, на Лукьяновке продолжается ликвидация последствий массированного российского обстрела 24 мая. Там произошли масштабные пожары и зафиксированы значительные разрушения.

Читайте также:

Кроме того, в Киеве частично возобновила работу станция "Лукьяновская", которая пострадала в результате российского обстрела. Известно, что враг ранил 81 человека и убил двух.

Киев McDonald's обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации