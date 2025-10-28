Чиновник из команды Кличко срывает план по укрытиям, — Ткаченко

Мэр Киева Виталий Кличко.Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Директор департамента финансов Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимир Репик срывает план развертывания системы мобильных укрытий в столице. В городе мало укрытий из-за "крючков", которые создает мэр Виталий Кличко.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Telegram 28 октября.

Ткаченко рассказал, что мэрия требует, чтобы изделия для мобильных укрытий закупали исключительно аппараты районных государственных администраций. По его словам, такие разъяснения за подписью Репика получили РГА.

"Это бомба, которую финансисты мэрии сознательно подкладывают под районы, ведь аппараты ничего кроме бумаги, кнопок и компьютеров не покупают", — говорится в сообщении.

Глава КГВА отметил, что закупки инженерных сооружений должны осуществлять структурные подразделения, которые имеют подготовленных специалистов в сфере закупок, и которые разбираются в строительных конструкциях. Ткаченко отметил, что РГА во всех предыдущих случаях имели исключительное право определить, кто именно будет это делать, но

"теперь мэрия ультимативно не оставляет выбора".

"Репик подчиняется Петру Пантелееву, заместителю мэра Кличко. Оба чиновника назначаются по воле лично Кличко, подконтрольны ему полностью. Они все знают, что делают — срывают появление хоть одного мобильного укрытия. Главам РГА так и сказали: вы это придумали с начальником КГВА, теперь придумайте, как поставить эти укрытия. Хотя ранее мэр новость об установлении укрытий показал как личную победу. Когда в следующий раз Кличко будет писать о прилетах, например, в Деснянском районе — все будут знать, что укрытий там мало именно из-за крючков, которые мэр и создает", — заявил глава Киевской городской военной администрации.

Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Напомним, ранее стало известно, что на размещение мобильных укрытий в Киеве выделили 500 млн грн. Прежде всего они будут размещены в тех местах и районах, которые чаще всего страдают от обстрелов.

После лет бездействия Кличко изменил мнение об укрытиях в столице. Городской голова впервые за четыре года согласился ускорить процедуру строительства убежищ.

По словам Кличко, в городе должно появиться 500 мобильных укрытий в разных районах. Исполнители должны учесть плотность застройки, количество населения и наличие существующих убежищ.