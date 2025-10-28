Заместитель руководителя аппарата Кличко блокирует распоряжение КГВА о минуте молчания на Крещатике

Виталий Кличко. Фото: КГГА

Начальница юридического управления и заместитель руководителя аппарата КГГА Леся Верес блокирует распоряжение Киевской городской военной администрации о проведении общенациональной минуты молчания на Крещатике. Этим распоряжением ежедневно в 9:00 перекрывают улицу для почтения памяти погибших защитников и мирных жителей.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко во вторник, 28 октября.

Сообщение Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

КГГА выдало распоряжение Тимура Ткаченко как личную победу

"Я поручил Департаменту транспортной инфраструктуры наработать соответствующий проект (об общенациональной минуте молчания, - Ред.). Тогда КГГА это также выдало, как личную победу. Однако сейчас Верес вместо оказать содействие разворачивает документ. У нее недостаточно оснований для такого решения. Просит обратиться в Киевсовет, возможно депутаты как-то помогут", — говорится в сообщении.

Ткаченко подчеркнул, что у полиции, военных, киевлян и гостей столицы, которые потеряли родных и близких нет вопросов к минуте молчания.

"Но у Верес вопросы есть... Леся Верес подчинялась Дмитрию Загуменному (руководителю аппарата Кличко, — Ред.), но у последнего командировки пошли не по плану. Теперь госпожа Верес в подчинении Петра Пантелеева. Все они подотчетны и подконтрольны лично Виталию Кличко. И все вместе знали и знают, что делают", — добавил глава КГВА.

Напомним, что Загуменный, в частности, подозревается в растрате средств на капитальных ремонтах. Также у журналистов появилась информация о его причастности к "серому" рынку такси во время комендантского часа.

Более того, в начале октября стало известно, что подчиненный Кличко подделал документы, чтобы выехать из Украины.

Кроме того, известно о еще одном скандале с участием Загуменного. Он в день траура по погибшим в столице в результате атаки РФ 24 апреля был на праздновании дня рождения заместителя Кличко Дмитрия Поворозника.

Добавим, что вокруг КГГА раскрыто немало коррупционных скандалов. Одним из таких является операция "Чистый город".