Заместитель руководителя аппарата Кличко блокирует распоряжение КГВА о минуте молчания на Крещатике

Команда Кличко блокирует минуту молчания на Крещатике
Начальница юридического управления и заместитель руководителя аппарата КГГА Леся Верес блокирует распоряжение Киевской городской военной администрации о проведении общенациональной минуты молчания на Крещатике. Этим распоряжением ежедневно в 9:00 перекрывают улицу для почтения памяти погибших защитников и мирных жителей.
Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко во вторник, 28 октября.
КГГА выдало распоряжение Тимура Ткаченко как личную победу
"Я поручил Департаменту транспортной инфраструктуры наработать соответствующий проект (об общенациональной минуте молчания, - Ред.). Тогда КГГА это также выдало, как личную победу. Однако сейчас Верес вместо оказать содействие разворачивает документ. У нее недостаточно оснований для такого решения. Просит обратиться в Киевсовет, возможно депутаты как-то помогут", — говорится в сообщении.
Ткаченко подчеркнул, что у полиции, военных, киевлян и гостей столицы, которые потеряли родных и близких нет вопросов к минуте молчания.
"Но у Верес вопросы есть... Леся Верес подчинялась Дмитрию Загуменному (руководителю аппарата Кличко, — Ред.), но у последнего командировки пошли не по плану. Теперь госпожа Верес в подчинении Петра Пантелеева. Все они подотчетны и подконтрольны лично Виталию Кличко. И все вместе знали и знают, что делают", — добавил глава КГВА.
Напомним, что Загуменный, в частности, подозревается в растрате средств на капитальных ремонтах. Также у журналистов появилась информация о его причастности к "серому" рынку такси во время комендантского часа.
Более того, в начале октября стало известно, что подчиненный Кличко подделал документы, чтобы выехать из Украины.
Кроме того, известно о еще одном скандале с участием Загуменного. Он в день траура по погибшим в столице в результате атаки РФ 24 апреля был на праздновании дня рождения заместителя Кличко Дмитрия Поворозника.
Добавим, что вокруг КГГА раскрыто немало коррупционных скандалов. Одним из таких является операция "Чистый город".
