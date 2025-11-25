Видео
Україна
Главная Киев Удар по Киеву — количество жертв снова возросло

Удар по Киеву — количество жертв снова возросло

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 07:58
обновлено: 08:16
Обстрел Киева 25 ноября — количество жертв возросло
Последствия обстрелов Киева. Фото: Нацполиция

В результате обстрелов Киева 25 ноября, в Святошинском районе погибли четыре человека. Еще по меньшей мере три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Киева 25 ноября

Ткаченко рассказал, что на локации в Святошинском районе погибли четыре человека. Еще по меньшей мере три человека — получили ранения.

"Россияне целенаправленно целят по гражданской инфраструктуре и жилью. Циничный террор", — подчеркнул глава КГВА.

Київ обстріляли 25 листопада
Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Сейчас воздушная тревога в столице продолжается, киевлян просят не покидать укрытия до отбоя. Разрушения есть также в Днепровском и Дарницком районах.

В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что на данный момент известно о шести погибших в Киеве. 

"Этой ночью Киев и область снова оказались под жестокой атакой российского агрессора. Враг нанес удары по жилым домам, где жили обычные мирные люди. К сожалению, в результате обстрела погибли шесть человек, есть раненые", — говорится в сообщении.

null
Скриншот сообщения Дмитрия Лубинца

Напомним, российские войска 25 ноября попали в две многоэтажки в Киеве. На месте работают соответствующие службы.

Под вражеским огнем также была Киевская область. Там пострадала 14-летняя девочка.

Киев обстрелы спасатели война в Украине жертвы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
