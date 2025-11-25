Отопление в Киеве ограничили 25 ноября из-за атаки РФ

В Киеве ограничили теплоснабжение после атаки России
В Киеве 25 ноября в результате обстрелов ограничили предоставление услуги теплоснабжения. Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГГА).
Теплоснабжение в Киеве 25 ноября
В КГГА рассказали, что сейчас подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.
"Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки и в кратчайшие сроки вернут тепло в дома", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве известно о шести погибших в результате обстрелов РФ. Еще по меньшей мере три человека получили ранения.
Кроме того, в Воздушных силах сообщали, что российский дрон пересек границу с Румынией.
