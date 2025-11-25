Видео
Україна
В Киеве ограничили теплоснабжение после атаки России

В Киеве ограничили теплоснабжение после атаки России

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 08:47
обновлено: 09:23
Отопление в Киеве ограничили 25 ноября из-за атаки РФ
Последствия обстрелов Киева. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 25 ноября в результате обстрелов ограничили предоставление услуги теплоснабжения. Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГГА).

Читайте также:

Теплоснабжение в Киеве 25 ноября

В КГГА рассказали, что сейчас подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.

"Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки и в кратчайшие сроки вернут тепло в дома", — говорится в сообщении.

Теплопостачання у Києві 25 листопада
Скриншот сообщения КГГА

Напомним, в Киеве известно о шести погибших в результате обстрелов РФ. Еще по меньшей мере три человека получили ранения.

Кроме того, в Воздушных силах сообщали, что российский дрон пересек границу с Румынией.

Киев обстрелы газ теплоснабжение война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
