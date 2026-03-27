В магазинах Киева паски стоят по 5000 грн: видео

В магазинах Киева накануне Пасхи появились паски разных ценовых категорий — от доступных вариантов до премиальных изделий. Стоимость такой достигает нескольких тысяч гривен. Однако на полках доступны и более бюджетные варианты.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

Цены на куличи в Киеве

В столичных магазинах есть необычные позиции, например кекс с мандариновой пастой, цена которого составляет около 1200 грн. Среди самых дорогих предложений — шоколадная паска бренда Dolce & Gabbana, которая стоит около 5000 грн.

В то же время покупателям доступны и несколько более дешевые, но все еще премиальные варианты: паски с лимонным кремом и цукатами предлагают за 3000 грн, а изделия с инжиром и орехами — примерно за 2800 грн.

Наряду с этим в магазинах представлены и более доступные позиции собственного производства. Например, панетоне можно приобрести за 400 грн, а бюджетные паски — от 65 до 200 грн.

