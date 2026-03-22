В популярном супермаркете Киева пасхальный кулич стоит 99 999 грн

В популярном супермаркете Киева пасхальный кулич стоит 99 999 грн

Дата публикации 22 марта 2026 19:21
Пасхальные куличи в супермаркете. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 22 марта, в одном из популярных супермаркетов Киева появился пасхальный кулич за 99 999 гривен. Соответствующая цена указана на сайте магазина, что вызвало удивление. Возможно такая цена является следствием технической ошибки или сбоя в системе — пока неизвестно, ведь цена на сайте остается.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сайт супермаркета Auchan.

null
Пасхальный кулич на сайте Ашана за 99 999 грн/скриншот

В Киеве в Ашане заметили кулич почти за 100 тысяч гривен

Как указано на сайте супермаркета Ашан, этот кулич весом 360 граммов стоит 99 999 грн. Речь идет об "Изделии хлебобулочное Cultua Пасха сдобный с сахаром и подсластителем".

Стоит заметить, что такая стоимость существенно превышает обычные цены на пасхальную выпечку, которые обычно колеблются в пределах нескольких сотен гривен даже для премиальных позиций.

Пока официальных комментариев от представителей супермаркета относительно цены не поступало.

Когда нажимаешь на позицию товара, цена на сайте до сих пор остается 99 999 грн. Однако, если эту пасхальную выпечку искать через общий поиск на сайте, то цена уже изменилась и показывает — 155 грн за 360 граммов. Это свидетельствует о том, что вероятно произошла техническая ошибка или сбой в системе.

null
Измененная цена на кулич на сайте Ашана/скриншот

Похожие случаи с аномальными ценами ранее случались в онлайн-магазинах и обычно объяснялись ошибками при обновлении ассортимента или тестированием системы.

Сегодня, 22 марта, мы сообщали, что в киевских супермаркетах практически исчезла бюджетная гречка — ее быстро раскупили. На полках осталась преимущественно более дорогая фасованная крупа, цена которой достигает 80 гривен за килограмм.

Ранее мы сообщали, что в Киеве выросли цены на топливо. По состоянию на 21 марта столичные водители должны платить за дизельное топливо в среднем 81,20 грн, а за бензин А-95+ — 74,65 грн.

продукты Пасха Ашан кулич супермаркет цены на продукты
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
