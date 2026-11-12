Автобус в Киеве вечером. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Киеве предлагают ввести бесплатный проезд в общественном транспорте утром и вечером, а для пересечения мостов через Днепр организовать отдельные бесплатные автобусные трансферы. Такие поездки могли бы осуществляться с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00. С этой идеей выступил народный депутат Владимир Крейденко.

Об этом Владимир Крейденко рассказал в эфире Вечір.LIVE.

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Как предлагают организовать бесплатный проезд в Киеве

По его словам, полностью бесплатный общественный транспорт не обязательно вводить на постоянной основе. Вместо этого он предлагает сделать бесплатными поездки для киевлян в часы наибольшей нагрузки на транспортную систему.

В частности, речь идет о периодах с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00. Такой подход, по мнению народного депутата, поможет людям добираться на работу и возвращаться домой, не тратя значительные суммы на пересадки между различными видами транспорта.

Крейденко пояснил, что сейчас некоторым пассажирам приходится пользоваться тремя видами транспорта в одну сторону. Из-за этого ежедневные расходы на дорогу могут быть значительными.

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"Сейчас люди меняют по три вида транспорта, чтобы добраться до работы, а это минимум 30 гривен за раз, а представьте себе: 90 в одну сторону, 90 в другую — 180 гривен", — отметил народный депутат.

Какими могут быть бесплатные трансферы через мосты

Отдельно нардеп предложил организовать челночные автобусные перевозки через мосты Киева. По его замыслу, автобусы будут забирать пассажиров на остановке перед мостом, перевозить на другой берег Днепра и высаживать на специально оборудованной пересадочной площадке.

Там люди смогут пересесть на другой общественный транспорт, а автобус будет возвращаться обратно за следующими пассажирами.

"Этот трансфер должен быть обязательно бесплатным", — подчеркнул народный депутат.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда и предусмотреть достаточный резерв автобусов на случай сбоев в работе метро или проблем с движением по мостам через Днепр.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве увеличили количество автобусов на маршрутах, дублирующих линии метро. Для этого привлекли транспорт из городского резерва. Однако, по словам пресс-секретаря КГУ Катерины Поп, автобусы не могут полностью компенсировать объемы перевозок метро и электротранспорта.

Также Новини.LIVE писали, что ввести бесплатный проезд в наземном транспорте Киева может быть сложно из-за нехватки водителей. Адвокат Полина Марченко пояснила, что увеличение пассажиропотока создаст дополнительную нагрузку на транспортную систему, тогда как в городе уже наблюдается дефицит персонала. Кроме того, не все сотрудники транспортных предприятий имеют отсрочку от мобилизации.