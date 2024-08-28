В Киеве задержан предприниматель за захват земельных участков. Фото: полиция Киева

В Киеве предприниматель построил кафе и коммерческую недвижимость на самовольно захваченном участке у озера Тельбин. Ему сообщили о подозрении.

Об этом пишет пресс-служба полиции Киева в среду, 28 августа.

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Детали дела

По данным следствия, 60-летний киевлянин с апреля по сентябрь самовольно захватил части пяти земельных участков площадью 0,15 гектара и с целью прибыли построил там кафе и восемь нежилых домов. Общая площадь незаконной застройки составила более 650 квадратных метров, которые мужчина сдавал в аренду другим предпринимателям.

Однако, как установили полицейские, никаких правоучредительных документов и разрешения на строительство у нарушителя не было.

В целом, на незаконной застройке участков, принадлежащих территориальной громаде города Киева и расположенных в прибрежно-защитной полосе озера, мужчина заработал более двух миллионов гривен.

Следователи обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на незаконно возведенные объекты недвижимости, а фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 197-1 УКУ. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.