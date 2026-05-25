Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев РФ угрожает новыми ударами по Киеву и предупреждает иностранцев

РФ угрожает новыми ударами по Киеву и предупреждает иностранцев

Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 18:02
РФ угрожает новыми ударами по Киеву и предупреждает иностранцев
Масштабный пожар в Киеве в результате российского массированного обстрела 24 мая. Фото: REUTERS/Stringer

Россия угрожает новыми массированными ударами по Киеву. Противник предупредил иностранных граждан и заявил о "необходимости как можно скорее покинуть город". Кроме того, террористы призывают киевлян не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба МИД России, передает Новини.LIVE.

Россия угрожает Киеву новыми атаками

Недавно российский диктатор Владимир Путин сообщил об атаке украинских дронов по общежитию колледжа в Старобельске. В ВСУ отметили, что там располагался штаб подразделения российских беспилотников "Рубикон". В России заявляют, что Украина "намеренно наносит удары по гражданским", хотя постоянно атакует украинскую гражданскую инфраструктуру из различных типов вооружения, в результате чего гибнут мирные люди.

В сообщении МИД РФ говорится, что окружение украинского лидера Владимира Зеленского и западные партнеры продемонстрировали "грубое пренебрежение к нормам международного гуманитарного права". Россияне даже вспомнили о существовании Женевских конвенций и Конвенции о правах ребенка, хотя постоянно их нарушают убийством военнопленных, похищением детей, циничными ударами по Украине и так далее.

"Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БпЛА, используемых киевским режимом при содействии специалистов НАТО, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и наведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам", — заявили в России.

Читайте также:

Враг "предупредил" иностранцев о необходимости выехать из Киева.

Российский массированный обстрел Киева 24 мая

Как писали Новини.LIVE, российские оккупанты в ночь на 25 мая массированно атаковали Киев из различных типов вооружения (дроны, баллистика, ракеты). В результате обстрела ранения получили 91 человек, еще двое погибли. Сейчас в городе до сих пор ликвидируют последствия ударов.

В частности, под атаку противника попали столичная база ГСЧС, McDonald's возле "Лукьяновки", Национальный художественный музей Украины, музей "Чернобыль", исторические памятники на Почтовой площади, школы, жилые дома, торговый центр "Квадрат" и прочее.

Кроме того, враг нанес удар "Орешником" по Белой Церкви в Киевской области. Ракетой враг уничтожил несколько гаражей.

Киев обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации