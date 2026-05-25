РФ угрожает новыми ударами по Киеву и предупреждает иностранцев

Масштабный пожар в Киеве в результате российского массированного обстрела 24 мая. Фото: REUTERS/Stringer

Россия угрожает новыми массированными ударами по Киеву. Противник предупредил иностранных граждан и заявил о "необходимости как можно скорее покинуть город". Кроме того, террористы призывают киевлян не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба МИД России, передает Новини.LIVE.

Недавно российский диктатор Владимир Путин сообщил об атаке украинских дронов по общежитию колледжа в Старобельске. В ВСУ отметили, что там располагался штаб подразделения российских беспилотников "Рубикон". В России заявляют, что Украина "намеренно наносит удары по гражданским", хотя постоянно атакует украинскую гражданскую инфраструктуру из различных типов вооружения, в результате чего гибнут мирные люди.

В сообщении МИД РФ говорится, что окружение украинского лидера Владимира Зеленского и западные партнеры продемонстрировали "грубое пренебрежение к нормам международного гуманитарного права". Россияне даже вспомнили о существовании Женевских конвенций и Конвенции о правах ребенка, хотя постоянно их нарушают убийством военнопленных, похищением детей, циничными ударами по Украине и так далее.

"Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БпЛА, используемых киевским режимом при содействии специалистов НАТО, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и наведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам", — заявили в России.

Российский массированный обстрел Киева 24 мая

Как писали Новини.LIVE, российские оккупанты в ночь на 25 мая массированно атаковали Киев из различных типов вооружения (дроны, баллистика, ракеты). В результате обстрела ранения получили 91 человек, еще двое погибли. Сейчас в городе до сих пор ликвидируют последствия ударов.

В частности, под атаку противника попали столичная база ГСЧС, McDonald's возле "Лукьяновки", Национальный художественный музей Украины, музей "Чернобыль", исторические памятники на Почтовой площади, школы, жилые дома, торговый центр "Квадрат" и прочее.

Кроме того, враг нанес удар "Орешником" по Белой Церкви в Киевской области. Ракетой враг уничтожил несколько гаражей.