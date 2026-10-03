Россия 3 октября ударила по Северному мосту в Киеве: движение перекрыто

Россия ударила дроном по Северному мосту в Киеве
Российские оккупанты в субботу, 3 октября, нанесли удар по Северному мосту в Киеве. В настоящее время к месту атаки направляются экстренные службы. Противник продолжает обстреливать столицу реактивными дронами.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.
Удар России по Северному мосту
"Попадание в Северный мост. Экстренные службы направляются на место", — заявил Кличко.
Известно о повреждениях дорожного полотна и контактной сети троллейбуса. В настоящее время движение с левого на правый берег перекрыто.
В сети публикуют кадры удара.
Задержка общественного транспорта
В Киевпастрансе сообщили, что в настоящее время задерживается движение автобусов № 21, 73, 101, 114, а также троллейбусов № 29, 30, 31, 47. Причиной является перекрытие движения по Северному мосту.
Как писали Новини.LIVE, в Киеве изменили движение по мостам во время воздушных тревог. В частности, Южный мост перекрыт полностью, а движение по Северному мосту ограничено в направлении с правого на левый берег.
А 2 октября российские оккупанты нанесли удар по Южному мосту в Киеве. В результате предыдущих атак переправа остается закрытой для автотранспорта и метро. Кроме того, противник обстрелял Южный мост и в ночь на 2 октября. В результате ударов произошел транспортный коллапс.