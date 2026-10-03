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Главная Киев Россия ударила дроном по Северному мосту в Киеве

Россия ударила дроном по Северному мосту в Киеве

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3 октября 2026 07:10
Россия 3 октября ударила по Северному мосту в Киеве: движение перекрыто
Удар России по Северному мосту 3 октября. Фото: кадр из видео

Российские оккупанты в субботу, 3 октября, нанесли удар по Северному мосту в Киеве. В настоящее время к месту атаки направляются экстренные службы. Противник продолжает обстреливать столицу реактивными дронами.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Удар России по Северному мосту

"Попадание в Северный мост. Экстренные службы направляются на место", — заявил Кличко.

Известно о повреждениях дорожного полотна и контактной сети троллейбуса. В настоящее время движение с левого на правый берег перекрыто. 

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Пост Кличко. Фото: скриншот

В сети публикуют кадры удара.

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Момент удара по Северному мосту. Фото: кадр из видео

Задержка общественного транспорта

В Киевпастрансе сообщили, что в настоящее время задерживается движение автобусов № 21, 73, 101, 114, а также троллейбусов № 29, 30, 31, 47. Причиной является перекрытие движения по Северному мосту.

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Сообщение «Киевпастранса». Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в Киеве изменили движение по мостам во время воздушных тревог. В частности, Южный мост перекрыт полностью, а движение по Северному мосту ограничено в направлении с правого на левый берег.

А 2 октября российские оккупанты нанесли удар по Южному мосту в Киеве. В результате предыдущих атак переправа остается закрытой для автотранспорта и метро. Кроме того, противник обстрелял Южный мост и в ночь на 2 октября. В результате ударов произошел транспортный коллапс.

Виталий Кличко Киев война мост обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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