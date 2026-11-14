Пробки на левом берегу Киева. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

Народный депутат Владимир Крейденко заявил, что в Киеве уже начали строить понтонные мосты. По его словам, они будут готовы к эксплуатации через 3-4 месяца.

Об этом Владимир Крейденко сообщил в эфире телемарафона, передает Новини.LIVE.

Реклама

Понтонные мосты в Киеве

Крейденко заявил, что тысячи автомобилей ежедневно пересекают шесть мостов Киева с одного берега на другой.

По его словам, на два понтонных моста выделили из спецфонда 1,2 млрд гривен, а также Киев запланировал потратить 1 млрд гривен.

"Они должны быть установлены за 3-4 месяца. Так нам сообщает Агентство восстановления, так нам сообщает профильное министерство", — отметил Крейденко.

Читайте также:

Депутат заявил, что работы уже начаты.

Также Крейденко предположил, что зеленая ветка киевского метро, вероятно, не будет работать между берегами до начала следующего года.

Как писали Новини.LIVE, экономист Андрей Длигач заявил, что введение бесплатного общественного транспорта в Киеве не устранит существующих трудностей, а может привести к серьезному транспортному коллапсу. По его словам, продолжительность поездок по городу может увеличиться в полтора раза.

Ранее эксперт по градостроительству Виктор Глеба отметил, что по уровню прочности и особенностям конструкции Киевская дамба приравнивается к 60 мостам. Также он напомнил, что в прошлом году Россия уже наносила ракетные удары по этому объекту.