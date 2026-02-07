Кличко обратился к киевлянам из-за сложной ситуации в энергосистеме

Виталий Кличко. Фото: УНИАН

Городской голова Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы на фоне сложной ситуации в энергосистеме. Он подчеркнул, что необходимо пройти ближайшие несколько суток, которые будут очень сложными для столицы.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram в субботу, 7 февраля, передает Новини.LIVE.

Кличко обратился к киевлянам

Мэр отметил, что в столице прогнозируют сильные морозы.

"Из-за крайне сложной ситуации в энергосистеме Украины после очередного массированного обстрела врага, в большинстве регионов страны продолжаются аварийные отключения. По сообщению Минэнерго, жители столицы получают электроэнергию только на полтора-два часа", — подчеркнул Кличко.

Он поручил руководителям райгосадминистраций Киева обеспечить надлежащую работу пунктов обогрева города. В них должны быть тепло, электричество и питание.

Кличко заявил, что главы районов вместе с городскими службами должны позаботиться о подключении генераторов в пунктах, горючее и прочее, чтобы жители столицы могли прийти погреться, зарядить устройства и поесть.

Он также напомнил, что в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах ранее столица уже обустроила опорные пункты, где можно остаться на ночь.

"Враг продолжает делать все, чтобы сломать наш дух и волю, посеять отчаяние и панику. Но не будет этого! Городские службы делают все для жизнеобеспечения столицы в очень сложных кризисных условиях. Киев — сердце страны. И не раз доказывал свою непокоренность", — добавил мэр.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Напомним, в Минэнерго сообщили, что ситуация в энергосистеме Киева остается сложной.

А в ночь на 7 февраля в результате российского обстрела один из блоков ЧАЭС отключился от сети из-за колебаний напряжения.