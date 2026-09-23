Протест у КГГА из-за Теремков: участники митинга скандируют "Кличко, уходи!"

Протестующие у здания Киевской городской администрации. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 23 сентября, в Киеве у здания КГГА проходит акция в связи с ситуацией вокруг прокладки теплотрассы на Теремках. Участники протеста говорят о вырубке деревьев, действиях "Муниципальной охраны" во время предыдущих столкновений и требуют от городских властей изменить подход к проведению работ. Участники также скандировали лозунги против мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

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Акция протеста у КГГА в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Протест у КГГА

На акцию собралось немало людей. Часть митингующих пришла с плакатами, в частности с призывами ликвидировать "Муниципальную охрану" после конфликта на Теремках.

Во время открытого микрофона каждый желающий мог высказать свою позицию по поводу ситуации. В частности, присутствующие скандировали "Кличко вон".

Участники акции принесли к КГГА плакаты. Фото: Новини.LIVE

Что сказал Олег Симороз

К митингу также присоединился ветеран российско-украинской войны Олег Симороз. Он заявил, что ответственность за ситуацию с работами на Теремках должны нести городские власти.

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В беседе с журналисткой ветеран рассказал, что, по его мнению, после конфликта на месте работ должны быть заданы вопросы не только "Муниципальной охране".

Во время акции возле КГГА участники держали плакаты против «Муниципальной охраны». Фото: Новини.LIVE

"Полиция стояла рядом. В первый день она помогала тащить людей, а на следующий — просто наблюдала. Вопросы здесь уже к Государственному бюро расследований", — сказал ветеран.

Он также раскритиковал реакцию городских властей на конфликт.

"Мэр говорит, что всё было в пределах полномочий. Но люди вышли не просто так. Они показывают, что этот проект можно изменить и сделать по-другому", — отметил Симороз.

По его словам, жители Теремков не выступают против самой теплосети.

"Люди не могут быть против тепла, сохраняя деревья и свое жизненное пространство. Им просто предлагают выбор, которого на самом деле не должно быть", — сказал он.

Плакаты участников акции у КГГА. Фото: Новини.LIVE

Симороз также заявил, что община уже предлагала варианты, которые позволили бы уменьшить ущерб для зеленой зоны.

"Есть возможность проложить трассу со стороны тротуаров, но об этом никто не хочет слышать", — подчеркнул ветеран.

Отдельно он поставил под сомнение целесообразность нынешнего формата земляных работ.

"Когда котлован в три раза больше диаметра труб, а потом на этом месте должны расти деревья, возникает простой вопрос: как это все восстанавливать?" — сказал Симороз.

Ветеран также заявил, что ответственность за возможные проблемы с завершением проекта должны нести городские власти.

"Нельзя перекладывать её на людей, которые вышли защищать свою окружающую среду", — отметил Симороз.

Что происходит на Теремках

Конфликт вокруг строительства резервной теплосети продолжается уже несколько дней. Местные жители выступают против прокладки сети через зеленую зону, а во время работ возникали столкновения между протестующими и сотрудниками "Муниципальной охраны". Полиция сообщила о проверке обстоятельств одного из инцидентов.

В то же время в КГГА заявляют, что "Муниципальную охрану" привлекли для охраны строительной площадки и недопущения посторонних людей в зону работы техники. В городских властях также утверждают, что оптимизированная схема прокладки теплосети предусматривает сохранение почти всех 160 зеленых насаждений.

Возле КГГА также присутствовали люди, поддерживающие строительство теплосети.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве 21 сентября на Теремках возобновили строительные работы по прокладке теплотрассы. Тогда участок зеленой зоны оградили забором, а территорию возле работ охраняли правоохранители. Местные жители протестовали против возобновления работ.

Позже Новини.LIVE писали, что на Теремках продолжались споры относительно маршрута резервной теплотрассы. Местные жители требовали предоставить документы на проведение работ, а также говорили о возможности альтернативного маршрута.

Также мы сообщали, что во время одного из предыдущих конфликтов на Теремках сотрудники "Муниципальной охраны" силой оттесняли протестующих. Бывший прокурор Киевской прокуратуры Ярослав Захарченко тогда заявлял, что муниципальная охрана не имела полномочий применять силу к гражданам.