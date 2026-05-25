Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Сибига и иностранные дипломаты посетили место удара РФ в Киеве

Сибига и иностранные дипломаты посетили место удара РФ в Киеве

Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 14:50
Сибига и иностранные дипломаты посетили место удара РФ в Киеве
Андрей Сибига с иностранными дипломатами. Фото: Новини.LIVE

Глава МИД Украины Андрей Сибига вместе с иностранными дипломатами прибыл на место российского удара в Шевченковском районе Киева, где погибли два человека. Во время визита министр заявил, что Украина уже работает с партнерами над получением дополнительной военной помощи и ракет для ПВО.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык с места событий.

Сибига заявил о новых договоренностях по помощи Украине

По словам Сибиги, Россия должна получить "жесткий и зеркальный ответ" на террор против мирного населения Украины. Он также подчеркнул, что заявления Москвы о якобы готовности к миру являются манипуляцией.

"Россия должна понимать, что эта атака не останется незамеченной. Мы должны дальше давить на них, чтобы заставить их и к переговорам, и к перемирию, и к окончанию, и к достижению справедливого мира", — заявил глава МИД.

Сибіга та іноземні дипломати відвідали місце атаки РФ на Лук'янівці
Анлрий Сибига с иностранными коллегами. Фото: Новини.LIVE

Министр подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский уже провел специальное совещание и дал четкие поручения по координации работы с международными партнерами для усиления военной поддержки.

Читайте также:

"Мы имеем четкое понимание и инструкции, как действовать с партнерами, чтобы привлечь дополнительную помощь, средства ПВО и дополнительные ракеты", — заявил Сибига.

Также глава МИД сообщил, что провел переговоры с министром иностранных дел Германии по координации действий союзников после российской атаки. Кроме того, Украина инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН и ряд встреч на других международных площадках.

"Ответ должен быть твердым... Мы видим, чем на самом деле отвечает враг — это смерть, разрушения, удары по исторической части города", — подчеркнул министр.

Іноземні дипломати відвідали місце російської атаки на Лук'янівці
Иностранные дипломаты посетили Лукьяновку после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Сибига добавил, что Украина ожидает от партнеров дополнительных систем ПВО и ракет, а также поддержки на пути к членству в Европейском Союзе. По его словам, Киев рассчитывает на открытие шести переговорных кластеров по вступлению в ЕС уже в июне.

Как сообщали Новини.LIVE, после массированной российской атаки на Киев 24 мая количество пострадавших возросло до 87 человек, среди которых трое несовершеннолетних. В результате обстрелов также погибли два человека, а спасатели продолжают ликвидировать последствия ударов.

В фоторепортаже Новини.LIVE показали, как Киев оправляется после одного из самых масштабных обстрелов.

Киев Андрей Сибига обстрелы
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации