Сибига и иностранные дипломаты посетили место удара РФ в Киеве

Андрей Сибига с иностранными дипломатами.

Глава МИД Украины Андрей Сибига вместе с иностранными дипломатами прибыл на место российского удара в Шевченковском районе Киева, где погибли два человека. Во время визита министр заявил, что Украина уже работает с партнерами над получением дополнительной военной помощи и ракет для ПВО.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык с места событий.

Сибига заявил о новых договоренностях по помощи Украине

По словам Сибиги, Россия должна получить "жесткий и зеркальный ответ" на террор против мирного населения Украины. Он также подчеркнул, что заявления Москвы о якобы готовности к миру являются манипуляцией.

"Россия должна понимать, что эта атака не останется незамеченной. Мы должны дальше давить на них, чтобы заставить их и к переговорам, и к перемирию, и к окончанию, и к достижению справедливого мира", — заявил глава МИД.

Андрий Сибига с иностранными коллегами.

Министр подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский уже провел специальное совещание и дал четкие поручения по координации работы с международными партнерами для усиления военной поддержки.

"Мы имеем четкое понимание и инструкции, как действовать с партнерами, чтобы привлечь дополнительную помощь, средства ПВО и дополнительные ракеты", — заявил Сибига.

Также глава МИД сообщил, что провел переговоры с министром иностранных дел Германии по координации действий союзников после российской атаки. Кроме того, Украина инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН и ряд встреч на других международных площадках.

"Ответ должен быть твердым... Мы видим, чем на самом деле отвечает враг — это смерть, разрушения, удары по исторической части города", — подчеркнул министр.

Иностранные дипломаты посетили Лукьяновку после атаки РФ.

Сибига добавил, что Украина ожидает от партнеров дополнительных систем ПВО и ракет, а также поддержки на пути к членству в Европейском Союзе. По его словам, Киев рассчитывает на открытие шести переговорных кластеров по вступлению в ЕС уже в июне.

Как сообщали Новини.LIVE, после массированной российской атаки на Киев 24 мая количество пострадавших возросло до 87 человек, среди которых трое несовершеннолетних. В результате обстрелов также погибли два человека, а спасатели продолжают ликвидировать последствия ударов.

