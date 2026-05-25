Киев оправляется от массированной атаки: фоторепортаж

Лукьяновка после обстрелов. Фото: Новини.LIVE

После массированной атаки на Киев 24 мая в городе до сих пор ликвидируют последствия. Разрушения были во всех районах столицы, а на местах еще работают спасатели. Той ночью россияне выпустили почти 700 средств воздушного нападения по Украине.

Как Киев оправляется после обстрелов — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

Последствия удара по Киеву 24 мая

В ночь на 24 мая россияне выпустили на Киев и область беспилотники, баллистическую ракета средней дальности с полигона Капустин Яр, а также аэробаллистические и крылатые ракеты. Обломки падали во всех районах столицы, повредив даже здание Министерства иностранных дел и главный офис "Укрпочты" на Крещатике.

В результате обстрелов погибли два человека в Шевченковском районе. Сейчас более 20 киевлян остаются в больницах, состояние трех пациентов врачи оценивают как критическое.

Коресрондент Новини.LIVE Александр Саюн рассказал, что наибольшие разрушения понесла Лукьяновская площадь, которая сейчас напоминает сплошное пепелище. Известный торговый центр "Квадрат", работавший здесь более 20 лет, выгорел дотла. Здание не подлежит восстановлению, от него остался лишь обугленный металлический каркас.

Читайте также:

Последствия удара по Лукьяновке. Фото: Новини.LIVE

Разрушения после обстрелов РФ. Фото: Новини.LIVE

Также полностью уничтожен и соседний Лукьяновский рынок. Температура во время пожара была настолько высокой, что расплавила фасад ближайшего ресторана "Макдональдс".

Последствия удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Лукьяновский рынок после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Разрушения после удара РФ. Фото: Новини.LIVE

Станция метро "Лукьяновская" также пострадала от взрывной волны. Там выбило массивные двери и повредило потолок в вестибюле. Сейчас станция возобновила работу для пассажиров, но выход в сторону разрушенного торгового центра полностью закрыт. Из-за обрыва контактной сети коммунальщикам пришлось изменить маршруты трамваев и троллейбусов на прилегающих улицах.

В то же время пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире Ранок.LIVE сообщила, что сейчас власти Киева решают судьбу выгоревшего торгового центра "Квадрат" на Лукьяновке.

"Все торговые точки рынка по факту невозможно эксплуатировать в дальнейшем. Поэтому так же будут оцениваться повреждения и в том числе будут общаться с владельцами торгового центра о возможности восстановления и компенсации", — сказала Поп.

Представитель столичной ГСЧС Павел Петров в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык также рассказал о ситуации в Шевченковском районе столицы. По его словам, информации о людях под завалами нет, но спасатели продолжают все разбирать.

Обломки ракеты в Шевченковском районе. Фото: Новини.LIVE

Зато житель Игорь Владимирович, проживающий на улице Дегтяревской, 26, куда ударила вражеская ракета, рассказал, что потерял дочь Алину. Она погибла в собственной квартире во время атаки. Мужчина пожаловался, что уже второй день не может получить свидетельство о смерти, а из-за этого на похороны не отпускают его сына военного.

"Она погибла, мне надо оформить свидетельство о смерти, а никто никакой бумажки не дает... Сын в армии служит, мне его надо вызвать на похороны, а я документы не могу отправить. Никто ничего не знает, посылают в СБУ и гоняют из одного отделения в другое", — поделился местный житель.

Разрушенный дом в Шевченковском районе. Фото: Новини.LIVE

Спасатели на месте удара. Фото: Новини.LIVE

Отметим, российская атака полностью разрушила целый подъезд жилого дома в Шевченковском районе. Спасатели нашли под завалами тела двух женщин.

Кроме того, спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского удара по зданию одного из подразделений ГСЧС. По словам представителя чрезвычайной службы, дальнейшая судьба здания пока неизвестна, поскольку должна состояться экспертиза.

Вещи, которые сохранились после удара по подразделению ГСЧС. Фото: Новини.LIVE

Поврежденная пожарная часть. Фото: Новини.LIVE

Поврежденная пожарная часть. Фото: Новини.LIVE

"На самом деле и автомобили ГСЧС были повреждены... К счастью, люди все были целы, потому что они находились в укрытии... Но, к сожалению, здание пострадало. Там сейчас снимают и перекрытия, снимают и разбирают эти завалы", — сказал Павел Петров.

Петров также проинформировал о последствиях вражеской атаки по Дарницкому району и Подолу. В Дарницком районе повреждено общежитие — там работы уже завершены.

Поврежденное общежитие в Дарницком районе. Фото: Новини.LIVE

Поврежденное общежитие в Дарницком районе. Фото: Новини.LIVE

Что касается музея Чернобыля на Подоле, там повреждена значительная часть экспонатов, остальные удалось эвакуировать.

Разбор завалов на Подоле. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный дом на Подоле. Фото: Новини.LIVE

Спасатели ликвидируют последствия. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела Подола в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Екатерина Поп также добавила, что жители разрушенных квартир в Киеве могут рассчитывать на материальную компенсацию и выплаты по программе "Забота навстречу киевлянам".

Городские власти уже развернули оперативные штабы для помощи пострадавшим. В Голосеевском и Оболонском районах заработали специальные горячие линии, а в Соломенском районе социальные работники лично обходят поврежденные дома.

"Категории лиц из общежития также будет обрабатывать соответствующий отдел администрации. Заявки принимаются до сих пор, ведь не все люди в стрессовых ситуациях смогли их быстро заполнить", — сказала пресс-секретарь КГВА.

Как писали Новини.LIVE, во время атаки на Киев россияне также повредили памятники архитектуры. Российский удар фактически разрушил музей Чернобыля, поврежден Национальный художественный музей и здание, в котором был офис немецкой ARD.

В то же время Андрей Сибига заявил о повреждении здания МИД. По его словам, оно впервые пострадало со времен Второй мировой войны.