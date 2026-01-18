Видео
Україна
Видео

В Польше открыли сбор на генератор для Киева — детали

В Польше открыли сбор на генератор для Киева — детали

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 17:01
Польша открыла сбор для Киева — купят генераторы
Пункт обогрева в Киеве. Фото: REUTERS/Alina Smutko

В Польше открыли сбор на генераторы для Киева. За три дня поляки собрали около 13 миллионов гривен.

Об этом сообщает портал OKO.press.

Читайте также:

Сбор на генераторы для Киева в Польше

Чтобы помочь киевлянам во время отключений света и отсутствия тепла, поляки открыли сбор средств "Тепло из Польши для Киева". Сначала они планировали закупить 100 генераторов, но сумму удалось собрать за несколько часов, поэтому организаторы увеличили цель до 23,9 млн грн (2 миллиона злотых).

"Реакция поляков превзошла наши ожидания. Вы показали, что вам не безразлична судьба соседей. Благодаря вашим пожертвованиям мы можем сделать гораздо больше, чем планировали", — рассказали организаторы.

Так, на собранные средства планируют закупить еще больше генераторов, спальные мешки и топливо для киевлян. Известно, что сбор организовала фонд Stand With Ukraine вместе с несколькими другими польскими организациями и общественными движениями.

Напомним, сейчас в Киеве есть до 100 жилых домов, где уже более недели не восстанавливали тепло. Эксперт советует киевлянам искать другое жилье.

Также 18 января на Киевщине ввели экстренные отключения света. Ситуация также осложнена морозами и перегрузкой электросетей.

Польша Киев благотворительность генераторы отключения света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
