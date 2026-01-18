Видео
Главная Киев В Киеве дома без отопления — эксперт дал тревожный совет

В Киеве дома без отопления — эксперт дал тревожный совет

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 16:47
Отопление в Киеве - Харченко дал совет киевлянам, которым не вернули тепло
Александр Харченко. Фото: кадр из видео

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает: если в доме в Киеве до сих пор нет тепла, то надо искать другое место для жилья. По словам эксперта, в городе есть до 100 жилых домов, где уже больше недели не восстанавливали тепло.

Об этом сообщает Александр Харченко в интервью Андрею Жупанину.

Читайте также:

Что советуют жителям

Эксперт отметил, что тепло фактически возвращено почти во все дома Киева, но около 100 домов сейчас не имеют отопления. Во многих домах города, отметил Харченко, отопление работает неполноценно и температура холоднее, чем обычно, потому что сейчас половина теплового комплекса работает на "креативе инженеров" и способности к адаптации в сверхсложных условиях.

"Дома имеют отопление и теплоноситель, поэтому они не замерзнут, но есть реально дома с отоплением, где 12°, и это объективно так, хотя 12° - это не ноль и не -10 °C. Есть несколько десятков домов по городу без тепла... В таких местах, кажется, придется городским властям принимать чрезвычайные решения", — сообщил эксперт.

На вопрос "что делать прямо сейчас" людям в домах, где уже неделю не подали тепло, рекомендация Харченко звучит так: искать, куда временно переселиться. И хорошо было бы, добавил эксперт, чтобы кто-то в городской власти взял на себя смелость сказать то же самое, потому что это реальная угроза.

Напомним, что 17 января Владимир Зеленский провел специальное совещание по поводу отсутствия тепла в Киеве. Президент поручил разобраться с домами, которые остаются без отопления.

Ранее мы также информировали, что после массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Киева, город оказался в критической ситуации. Столица работает на пределе технических возможностей электроснабжения.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
