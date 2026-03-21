Ремонт энергообъекта. Фото: ДТЭК

Сейчас в Киеве большой дефицит резервных мощностей. Городу нужно готовиться к следующей зиме уже сейчас. Ситуация находится под ежедневным контролем правительства.

Об этом сообщила первый заместитель министра развития Алена Шкрум заявила на форуме-диалоге "Свет в каждый дом: программы финансирования для ОСМД и ЖСК", передает корреспондент Новини.LIVE.

Ситуация в энергосистеме Киева

Шкрум рассказала, что ситуация в Киеве довольно сложная. По ее словам, в периоды сильных морозов к работам дополнительно привлекали около 2000 работников Укрзализныци. Сейчас в столице большой дефицит резервных мощностей.

"Ситуация находится под ежедневным контролем правительства, СНБО и президента. Но нам нужно больше ресурсов и людей, чтобы подготовиться к следующей зиме", — сказала первый заместитель министра.

Отметим, ранее в Минразвития рассказали, что в Киеве рассматривали эвакуацию жителей зимой. Шкрум отметила, что эта зима была самой тяжелой за всю историю независимости для Киева и всей Украины. Однако, ситуация могла бы быть еще хуже.

А председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик заявил, что Киев готовят к зиме под контролем президента. Сейчас работают над тем, чтобы обеспечить стабильную работу теплоснабжения даже в условиях атак.

В то же время депутат Киевсовета сообщал, что альтернатив централизованной энергосистеме Киева нет. По его словам, резервные установки могут лишь временно поддержать город. Все будет зависеть от того, как быстро их установят, насколько эффективно будет работать о том сможет ли РФ выявить критические точки энергосистемы.