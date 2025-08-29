Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве продолжается разбор завалов после атаки — фоторепортаж

В Киеве продолжается разбор завалов после атаки — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 11:24
День траура в Киеве 29 августа — разбор завалов до сих пор продолжается
Последствия обстрелов Киева 28 августа. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российские войска в ночь на 28 июня нанесли комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе города разрушен жилой дом, разбор завалов до сих пор продолжается.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Разбор завалов в Киеве 29 августа

Российские войска минувшей ночью атаковали Киев ударными дронами и ракетами. Наибольшие разрушения в Дарницком районе: там повреждены жилые дома и есть много погибших.

Обстріл Києва 28 серпня
Последствия обстрелов Киева 28 августа. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Розбір завалів у Києві 29 серпня
Ликвидация последствий обстрелов Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Атака на Київ 28 серпня
Ликвидация последствий обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
День жалоби у Києві 29 серпня
Ликвидация последствий обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ліквідація обстрілів 29 серпня у Києві
Ликвидация последствий обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Атака на Київ
Неравнодушные кладут цветы и игрушки на место трагедии. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ситуація в Києві 29 серпня
Неравнодушные кладут цветы и игрушки на место трагедии. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По состоянию на сегодня известно о 22 жертвах, среди которых есть четверо детей. Еще более 40 человек получили ранения.

Сейчас на месте продолжается разбор завалов, работают все соответствующие службы. В общем, повреждено 225 жилых домов, нежилая застройка, гаражи, дворы и общественные здания во всех районах Киева.

Напомним, в Киеве запретили массовые мероприятия. Отныне организаторы обязаны предварительно согласовывать их проведение с Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня, 29 августа, в столице объявили День траура по всем погибшим в результате атаки РФ. Однако певец YAKTAK проводил концерт в пригороде Киева. В Киевской ОВА отреагировали на это и остановили выступление.

Киев обстрелы спасатели война в Украине завалы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации