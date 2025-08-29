День траура в Киеве 29 августа — разбор завалов до сих пор продолжается

В Киеве продолжается разбор завалов после атаки — фоторепортаж
Российские войска в ночь на 28 июня нанесли комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе города разрушен жилой дом, разбор завалов до сих пор продолжается.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Разбор завалов в Киеве 29 августа
Российские войска минувшей ночью атаковали Киев ударными дронами и ракетами. Наибольшие разрушения в Дарницком районе: там повреждены жилые дома и есть много погибших.
По состоянию на сегодня известно о 22 жертвах, среди которых есть четверо детей. Еще более 40 человек получили ранения.
Сейчас на месте продолжается разбор завалов, работают все соответствующие службы. В общем, повреждено 225 жилых домов, нежилая застройка, гаражи, дворы и общественные здания во всех районах Киева.
Напомним, в Киеве запретили массовые мероприятия. Отныне организаторы обязаны предварительно согласовывать их проведение с Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня, 29 августа, в столице объявили День траура по всем погибшим в результате атаки РФ. Однако певец YAKTAK проводил концерт в пригороде Киева. В Киевской ОВА отреагировали на это и остановили выступление.
Читайте Новини.LIVE!