КГГА будет покупать дроны по завышенным ценам - расследование

Виталий Кличко с дроном. Фото: КГГА

В Департаменте муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации 30 июля по результатам тендера заключили соглашение с ООО "УМО Украина" на поставку китайских дронов DJI Mavic 3T. Заявленная сумма составила 391,5 млн грн, которая оказалась завышенной от рынка.

Об этом говорится в расследовании "Наші гроші" со ссылкой на тендер Prozorro.

Читайте также:

У Кличко хотят купить дроны по завышенным ценам

Как пишет издание, за три месяца мэрия столицы должна получить 2 500 квадрокоптеров.

1550 квадрокоптеров Mavic 3T с тепловизионными камерами для ночной работы по 184 тыс. грн;

950 квадрокоптеров Mavic 3E по 112 тыс. грн.

Заказ оплатят в течение семи банковских дней после поставки, аванса нет.

"На сегодняшний день это дороже рынка, ведь в последнее время цены квадрокоптеров DJI снизились. В период с 7 по 25 июля средняя цена Mavic 3T в "Прозорро" составила 159 тыс грн, а ценовой рекорд поставил Криворожский горсовет с ночными дронами по 148 тыс грн", — пишет издание.

Скриншот тендера. Источник: Prozorro

Однако, как стало известно, КГГА объявила открытые торги еще в конце апреля. Тогда рыночные цены квадрокоптеров DJI были выше: средняя цена Mavic 3T составила 194 тыс. грн, а средняя цена Mavic 3E — 107 тыс. грн.

Тендер решила проверить Госаудитслужба, и в те же дни столичное управление БЭБ написало Киевсовету письмо о том, что ожидаемая стоимость торгов ошибочно определена по НДС, хотя закупки дронов от него освобождены. Детективы добавили, что в тендерной документации нет пункта о запрещении покупать товары из Ирана, у иранцев или иранских фирм.

"УМО Украина" не указала в сравнительной таблице фирму-производителя и страну происхождения товара. При этом заказчик говорил, что указанные сведения находились в декларациях соответствия и инструкции по эксплуатации, однако для аудиторов это не опровергло наличие несоответствия", — говорится в заключении ГАСУ.