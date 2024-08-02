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Улетят миллионы — у Кличко хотят закупить дроны по завышенным ценам от рынка

2 августа 2024 18:49
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
КГГА будет покупать дроны по завышенным ценам - расследование
Виталий Кличко с дроном. Фото: КГГА
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В Департаменте муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации 30 июля по результатам тендера заключили соглашение с ООО "УМО Украина" на поставку китайских дронов DJI Mavic 3T. Заявленная сумма составила 391,5 млн грн, которая оказалась завышенной от рынка.

Об этом говорится в расследовании "Наші гроші" со ссылкой на тендер Prozorro.

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Как пишет издание, за три месяца мэрия столицы должна получить 2 500 квадрокоптеров.

  • 1550 квадрокоптеров Mavic 3T с тепловизионными камерами для ночной работы по 184 тыс. грн;
  • 950 квадрокоптеров Mavic 3E по 112 тыс. грн.

Заказ оплатят в течение семи банковских дней после поставки, аванса нет.

"На сегодняшний день это дороже рынка, ведь в последнее время цены квадрокоптеров DJI снизились. В период с 7 по 25 июля средняя цена Mavic 3T в "Прозорро" составила 159 тыс грн, а ценовой рекорд поставил Криворожский горсовет с ночными дронами по 148 тыс грн", — пишет издание.

кличко дроны
Скриншот тендера. Источник: Prozorro

Однако, как стало известно, КГГА объявила открытые торги еще в конце апреля. Тогда рыночные цены квадрокоптеров DJI были выше: средняя цена Mavic 3T составила 194 тыс. грн, а средняя цена Mavic 3E — 107 тыс. грн.

Тендер решила проверить Госаудитслужба, и в те же дни столичное управление БЭБ написало Киевсовету письмо о том, что ожидаемая стоимость торгов ошибочно определена по НДС, хотя закупки дронов от него освобождены. Детективы добавили, что в тендерной документации нет пункта о запрещении покупать товары из Ирана, у иранцев или иранских фирм.

"УМО Украина" не указала в сравнительной таблице фирму-производителя и страну происхождения товара. При этом заказчик говорил, что указанные сведения находились в декларациях соответствия и инструкции по эксплуатации, однако для аудиторов это не опровергло наличие несоответствия", — говорится в заключении ГАСУ.

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