Обстрел Киева 10 октября — количество пострадавших возросло

В Киеве возросло количество пострадавших в результате российского обстрела в ночь на 10 октября. Сейчас известно о 12-х раненых.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"В результате атаки врага на столицу пострадали 12 человек", — рассказал Кличко.

По его словам, восемь человек находятся в больницах, а еще четверо — получают помощь амбулаторно.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Напомним, в Печерском районе Киева в результате российского обстрела повреждена многоэтажка. Там упали обломки дрона.

Также в столице изменили движение метро из-за проблем с электроснабжением после вражеской атаки.