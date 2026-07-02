Массированная атака на Киев: Сибига призвал партнеров срочно усилить ПВО

Андрей Сибига. Фото: МИД

Карина Приходько Редактор

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после очередной массированной российской атаки на Киев 2 июля обратился к международным партнерам с призывом срочно усилить противовоздушную оборону Украины. Также он настаивает на увеличении военной помощи и усилении санкционного давления на Россию.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Андрей Сибига написал в Х.

Сибига обратился к партнерам после обстрела Киева 2 июля

Сибига заявил, что этой ночью российские войска применили различные типы ракет и ударных беспилотников, атаковав жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в столице. В результате удара погибли как минимум 10 человек, однако число жертв может увеличиться, поскольку спасательные работы продолжаются.

Сибига подчеркнул, что Россия сознательно ведет террористическую войну против мирного населения, а такие удары являются тяжкими военными преступлениями. Украина уже информирует о них международных партнеров и организации, требуя привлечения виновных к ответственности.

"Военный преступник Путин может вести только подлую и террористическую войну против мирных жителей, женщин и детей. Потому что в своей войне против Сил обороны Украины он не может достичь никакого результата", — говорится в сообщении.

Министр сообщил, что во время рабочего визита в Японию будет поднимать вопрос о российской атаке на всех встречах с международными партнерами. Он призвал мировое сообщество перейти от заявлений к конкретным шагам.

"Решения по системам противовоздушной обороны и ракетам для Украины нужны сейчас, а не позже. Также необходимо уже сейчас усилить санкционное давление на Россию и увеличить поддержку Украины, в частности в энергетической сфере", — подчеркнул глава МИД.

Отдельно Андрей Сибига осудил попытки оправдывать российские удары как ответ на дальнобойные атаки Украины по военным объектам РФ. Он подчеркнул, что в соответствии со статьей 51 Устава ООН Украина имеет законное право на самооборону, тогда как Россия является государством-агрессором и не имеет никакого права наносить удары по украинским городам и гражданскому населению.

"Не ставьте знак равенства между агрессором и страной, которая защищается от агрессии. Не оправдывайте зверства, которые невозможно оправдать. Эта война касается не только Украины, она касается принципов. И нам нужно, чтобы каждый в мире был принципиальным в это сложное время", — подчеркнул министр.

Какова ситуация в Киеве на данный момент

Как писали Новини.LIVE, 2 июля РФ атаковала Киев дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. Зафиксированы повреждения и разрушения более чем в 30 местах во всех районах города.

На данный момент известно, что погибли 10 человек, а ещё 56 — пострадали, среди них двое детей. Спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться люди.