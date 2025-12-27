Киевлянка рассказала, как дрон попал в ее дом во время атаки 27 декабря

Последствия российского обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Киевлянка Инна рассказала, как в ее дом в Днепровском районе попал российский дрон. Она отметила, что не успела выйти в укрытие.

Об этом Инна рассказала в комментарии Новини.LIVE в субботу, 27 декабря.

Российский обстрел Киева 27 декабря

"Около восьми утра именно в этом районе стали такие более громкие взрывы. Мы с парнем проснулись собираться в укрытие, но мы уже не успели. В момент, как мы начали одеваться, я просто так увидела, ну я услышала, во-первых, что "Шахед" начал снижаться, он набирал скорость, и в моменте просто очень-очень была такая яркая вспышка оранжевая, мы упали просто на пол", — рассказала Инна.

По ее словам, она с парнем живет на 18-м этаже. В результате удара в квартире повыпадали только сетки из окон. Этот день девушка назвала вторым днем рождения.

Когда Инна вышла на улицу, то была шокирована и начала плакать.

"Пришло понимание, что что-то случилось, потому что в моменте, когда он прилетел, я как-то так, знаете. А, ну, ладно, все живы, здоровы. А когда уже увидела собственными глазами, то уже прямо очень плохо было", — добавила она.

Напомним, в ночь на 27 декабря российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. В сети показали карту движения целей.

Кроме того, в результате атаки без централизованного теплоснабжения остались дома и объекты социальной инфраструктуры.