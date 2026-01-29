Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Жители Троещины рассказали, как неделями живут без отопления

Жители Троещины рассказали, как неделями живут без отопления

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 20:12
Жители Троещины неделями живут без отопления и горячей воды
Пункты обогрева в Киеве. Фото иллюстративное: AP

Жители киевского района Троещина неделями вынуждены жить без отопления. По их словам, они ходят дома в зимней верхней одежде и готовят еду на горелке.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Жители Троещины выживают без отопления

В доме на улице Оноре де Бальзака, 55 уже 13 дней отсутствуют горячая вода и отопление. Средняя температура в квартире составляет при этом +3 °C.

"Спим мы, чтобы вы понимали, так — одно одеяло, второе одеяло, теплая постель, плоды, короче, это мы так спим. Когда свет есть, бывает, включаем обогреватель. Температура, сами видите, какая", — говорит местный житель.

Местные жители ходят в квартиры в зимней верхней одежде и готовят на горелке. А когда появляется электроэнергия — пользуются обогревателем. Котов им приходится согревать бутылками с теплой водой, которые прячут в пледы.

"В валенках дома хожу. Горячей воды у нас нет уже так же, как и отопления. Холодная вода, так как у нас первый этаж, то в принципе есть", — добавляет житель Троещины.

Напомним, что на Троещине не восстановлено теплоснабжение. Но часть Лесного массива удалось подключить к альтернативным источникам тепла.

Ранее мы также информировали, что Польша передала Киеву генераторы для электропитания. Они являются критически важными на фоне поврежденной энергосистемы.

Киев электроэнергия теплоснабжение отопление Троещина
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации