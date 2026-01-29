Жители Троещины неделями живут без отопления и горячей воды

Пункты обогрева в Киеве. Фото иллюстративное: AP

Жители киевского района Троещина неделями вынуждены жить без отопления. По их словам, они ходят дома в зимней верхней одежде и готовят еду на горелке.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Жители Троещины выживают без отопления

В доме на улице Оноре де Бальзака, 55 уже 13 дней отсутствуют горячая вода и отопление. Средняя температура в квартире составляет при этом +3 °C.

"Спим мы, чтобы вы понимали, так — одно одеяло, второе одеяло, теплая постель, плоды, короче, это мы так спим. Когда свет есть, бывает, включаем обогреватель. Температура, сами видите, какая", — говорит местный житель.

Местные жители ходят в квартиры в зимней верхней одежде и готовят на горелке. А когда появляется электроэнергия — пользуются обогревателем. Котов им приходится согревать бутылками с теплой водой, которые прячут в пледы.

"В валенках дома хожу. Горячей воды у нас нет уже так же, как и отопления. Холодная вода, так как у нас первый этаж, то в принципе есть", — добавляет житель Троещины.

Напомним, что на Троещине не восстановлено теплоснабжение. Но часть Лесного массива удалось подключить к альтернативным источникам тепла.

Ранее мы также информировали, что Польша передала Киеву генераторы для электропитания. Они являются критически важными на фоне поврежденной энергосистемы.