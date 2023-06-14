Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве укрытие обустроят барабанами почти за миллион гривен arrow

В Киеве укрытие обустроят барабанами почти за миллион гривен

14 июня 2023 22:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве укрытие обустроят барабанами почти за миллион гривен
Указание бомбоубежища. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В одном из районов Киева в укрытие для учебных заведений закупили дорогие сковородки, профессиональные овощерезки и барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. На все потратили более 3 млн. грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе онлайн-закупок Prozorro.

Читайте также:

Что закупили в укрытие для учебных заведений

В Днепровском районе столицы управление образования объявило тендер на закупку 12 "комплектов оборудования для обработки продуктов питания в укрытиях" более чем на 1,5 млн. грн в декабре 2022 года.

Для оснащения укрытий чиновники решили выбрать овощерезку Robot Coupe CL50. Модель полностью укомплектована всей утварью. А цена одной такой овощерезки — 131 958 грн. Вся закупка обошлась управлению образования в 1 583 496 грн.

скриншот
Овощерезка, которую приобрели в укрытие. Фото: TEXNOBILKA.COM.UA

Кроме овощерезок в укрытие для учебных заведений также закупили барабаны для так называемой психологической разгрузки детей во время воздушных тревог.

В апреле ведомство объявили тендер на закупку музыкальных инструментов.

Тогда у физического лица — предпринимателя Патрикея Романа Алексеевича было закуплено 306 барабанов разного диаметра и 153 комплекта молотков для барабанов общей суммой 882 262 грн.

скриншот
Закупки для укрытий в Киеве. Фото: скриншот
скриншот
Закупки для укрытий в Киеве. Фото: скриншот

Напомним, в Украине активно идет проверка укрытий. Так, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что киевляне имеют беспрепятственный доступ к 90% укрытий. Впрочем, в удовлетворительном состоянии сейчас только 63% этих столичных объектов.

Также мы писали, что 8 июня состоялось внеочередное пленарное заседание ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва. Киевсовет дополнительно выделил 750 миллионов гривен на ремонт столичных укрытий.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас