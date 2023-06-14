В Киеве укрытие обустроят барабанами почти за миллион гривен

Указание бомбоубежища. Фото: google.com

В одном из районов Киева в укрытие для учебных заведений закупили дорогие сковородки, профессиональные овощерезки и барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. На все потратили более 3 млн. грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе онлайн-закупок Prozorro.

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В Днепровском районе столицы управление образования объявило тендер на закупку 12 "комплектов оборудования для обработки продуктов питания в укрытиях" более чем на 1,5 млн. грн в декабре 2022 года.

Для оснащения укрытий чиновники решили выбрать овощерезку Robot Coupe CL50. Модель полностью укомплектована всей утварью. А цена одной такой овощерезки — 131 958 грн. Вся закупка обошлась управлению образования в 1 583 496 грн.

Овощерезка, которую приобрели в укрытие. Фото: TEXNOBILKA.COM.UA

Кроме овощерезок в укрытие для учебных заведений также закупили барабаны для так называемой психологической разгрузки детей во время воздушных тревог.

В апреле ведомство объявили тендер на закупку музыкальных инструментов.

Тогда у физического лица — предпринимателя Патрикея Романа Алексеевича было закуплено 306 барабанов разного диаметра и 153 комплекта молотков для барабанов общей суммой 882 262 грн.

Закупки для укрытий в Киеве. Фото: скриншот

Закупки для укрытий в Киеве. Фото: скриншот

Напомним, в Украине активно идет проверка укрытий. Так, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что киевляне имеют беспрепятственный доступ к 90% укрытий. Впрочем, в удовлетворительном состоянии сейчас только 63% этих столичных объектов.

Также мы писали, что 8 июня состоялось внеочередное пленарное заседание ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва. Киевсовет дополнительно выделил 750 миллионов гривен на ремонт столичных укрытий.