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Главная Киев Метро Позняки в Киеве — исследователь рассказал о тайне станции

Метро Позняки в Киеве — исследователь рассказал о тайне станции

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 10:06
Метро Позняки - что известно о тайном переходе
Станция метро Позняки. Фото: Нацполиция/Facebook

Ряд станций метро в Киеве имеют загадочные факты. В частности, станция метро Позняки имеет секретный переход.

Об этом рассказал украинский исследователь под ником DF1.

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Станция метро Позняки — что известно о тайном переходе

Украинский исследователь под ником DF1, который не раскрывает своего имени, рассказал тайну белых ниш, которые видел каждый, кто посещал станцию Позняки.

По словам исследователя, там скрывается тайный переход. Он также раскрыл детали, для чего его возвели. Он напомнил, что станцию построили еще в 1994 году. Тогда это был отдаленный от центра города район, и добраться туда было сложно.

"Именно поэтому открытие метро значительно упростило ситуацию жителей в отличие от, например, троещинцев", — отметил исследователь.

Также автор канала объяснил, что на некоторых старых картах метро можно заметить линию, которую так и не построили — Левобережную. Именно на Позняках должен был быть пересадочный узел.

Однако линию Левобережную так и не построили. Успели заложить ниши для прохода. Именно их можно увидеть на Позняках и до сих пор.

Заметим, что зеленая ветка метро в Киеве стала третьей построенной линией. Она длиной более 23 километров и насчитывает аж 16 станций:

  • Сырец;
  • Дорогожичи;
  • Лукьяновская;
  • Золотые ворота;
  • Дворец спорта;
  • Кловская;
  • Печерская;
  • Зверинецкая;
  • Выдубичи;
  • Славутич;
  • Осокорки;
  • Позняки;
  • Харьковская;
  • Вырлица;
  • Бориспольская;
  • Красный хутор.
Карта метро Київ
Карта метро Киева. Фото: 100realty.ua

Ранее мы сообщали, что в Киеве на станциях метрополитена появятся плакаты со стихами.

Также мы писали, что возле станции метрополитена "Вокзальная" в Киеве начали установку пандусов на входе и выходе возле лестницы.

Киев метро столица метрополитен станции метро
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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