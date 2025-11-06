Почему не возобновляют работу метро во время тревог в Киеве — объяснение депутата

Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE

Депутат Киевского городского совета Тарас Козак объяснил, почему в Киеве не возобновляют движение поездов метро во время воздушных тревог. По его словам, проблема заключается в том, что никто не хочет брать на себя ответственность ставить подпись под этим решением.

Об этом Тарас Козак сказал в эфире "Київського часу".

Почему в Киеве не возобновляют работу метро во время тревог

Как известно, сейчас в Киеве во время объявления воздушной тревоги поезда метро не курсируют. Это вызывает ряд неудобств для местных жителей.

Депутат Киевского городского совета Тарас Козак отметил, что именно противостояние между КГВА, КГГА и центральной властью парализует решение о возобновлении движения поездов метро во время тревоги.

Чиновник пояснил, что проблема также — в страхе нести ответственность. Ведь по его словам, тот, кто поставит подпись под решением запустить движение поездов метро во время воздушных тревог, автоматически станет фигурантом уголовного производства в случае инцидента.

"Первая причина, почему не возобновляют движение поездов во время воздушных тревог, — это политическая ответственность человека, который позволит это. Вторая — политическое противостояние", — отметил депутат.

В то же время Козак отметил, что правоохранители часто открывают дела против чиновников Киевской городской государственной администрации, даже если производства впоследствии закрываются.

"Не знаю уже почему: порешали чиновники с органами или действительно там нет состава преступления, или еще какие-то другие причины, но это открытие постоянное уголовных производств не дает нормально работать нормальным людям, которые там не коррупционеры", — сказал депутат.

