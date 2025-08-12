Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Отпуск Кличко сорвал заседание Совета обороны Киева

Отпуск Кличко сорвал заседание Совета обороны Киева

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 18:58
Виталий Кличко сорвал заседание Совета обороны — что случилось
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Вечірній Київ

Совет обороны Киева не смог собраться на заседание, поскольку городской голова Виталий Кличко ушел в отпуск. Из-за этого до сих пор не решили ряд важных вопросов.

Об этом сообщил председатель Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Telegram 12 августа.

Реклама
Читайте также:

Заседание Совета обороны Киева не состоялось из-за Кличко

Ткаченко рассказал, что из-за отпуска Кличко и отмены заседания Совета обороны до сих пор не решили ряд важных вопросов, в частности, мэр блокирует распоряжение о включении глав РГА в состав Совета.

Глава КГВА отметил, что это взамен тормозит работу на местах по вопросам восстановления поврежденной инфраструктуры, укрытий, организационных вопросов сектора обороны города Киева.

"Считаю такое затягивание вредным. Обидно, что действующая система работы Совета обороны, где есть двое сопредседателей, ставит под угрозу функционирование этого органа. Сознательно или бессознательно, но такое отношение не идет на пользу безопасности столицы", — отметил Тимур Ткаченко.

null
Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Напомним, заместителю мэра Киева Прокопиву изменили меру пресечения. Ему назначили ночной домашний арест.

Еще 17 апреля ему объявили подозрение в организации схемы переправки уклонистов за границу. Кроме того, он фигурирует в других антикоррупционных расследованиях.

Виталий Кличко Киев отпуск Тимур Ткаченко КМВА
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации