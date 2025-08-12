Виталий Кличко сорвал заседание Совета обороны — что случилось

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Вечірній Київ

Совет обороны Киева не смог собраться на заседание, поскольку городской голова Виталий Кличко ушел в отпуск. Из-за этого до сих пор не решили ряд важных вопросов.

Об этом сообщил председатель Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Telegram 12 августа.

Ткаченко рассказал, что из-за отпуска Кличко и отмены заседания Совета обороны до сих пор не решили ряд важных вопросов, в частности, мэр блокирует распоряжение о включении глав РГА в состав Совета.

Глава КГВА отметил, что это взамен тормозит работу на местах по вопросам восстановления поврежденной инфраструктуры, укрытий, организационных вопросов сектора обороны города Киева.

"Считаю такое затягивание вредным. Обидно, что действующая система работы Совета обороны, где есть двое сопредседателей, ставит под угрозу функционирование этого органа. Сознательно или бессознательно, но такое отношение не идет на пользу безопасности столицы", — отметил Тимур Ткаченко.

Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Напомним, заместителю мэра Киева Прокопиву изменили меру пресечения. Ему назначили ночной домашний арест.

Еще 17 апреля ему объявили подозрение в организации схемы переправки уклонистов за границу. Кроме того, он фигурирует в других антикоррупционных расследованиях.