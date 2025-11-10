В Киеве задержали фигуранта масштабной схемы "Укртатнафты"

Задержание злоумышленника. Иллюстративное фото: СБУ

В Киеве правоохранители задержали одного из фигурантов дела о растрате более 5,8 млрд грн "Укртатнафты". Подозреваемому инкриминируют растрату имущества в особо крупных размерах в составе организованной группы.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины в понедельник, 10 ноября.

Задержание фигуранта дела о растрате средств "Укртатнафты". Фото: Нацполиция

Задержание фигуранта дела о растрате средств "Укртатнафты". Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали одного из фигурантов дела о растрате более 5,8 млрд грн "Укртатнафты".

Директора одной из аффилированных компаний задержали в Киеве. Ему и его сообщникам ранее было сообщено о подозрении в организации деятельности масштабной схемы по растрате средств нефтеперерабатывающего концерна, однако мужчина скрывался от следствия и находился в международном розыске.

По данным Нацполиции, в течение 2017-2022 годов подозреваемый вместе с представителями других связанных структур принял участие в приобретении в "Укртатнафте" и дальнейшей реализации горюче-смазочных материалов на сумму более 5,8 млрд грн.

Подконтрольные предприятия получали топливо, но не платили за него, а доходы от дальнейшей продажи переводили на собственные счета и присваивали. Чтобы придать сделке вид законных хозяйственных операций, чиновники заключали дополнительные соглашения с отсрочкой оплаты на неопределенный срок, в частности — до двух лет после завершения военного положения.

В конце концов фигуранта задержали следователи Национальной полиции. Подозреваемому инкриминируют растрату чужого имущества в особо крупных размерах, совершенную в составе организованной группы.

За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

