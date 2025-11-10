Видео
Главная Киев Растрата 5,8 млрд грн Укртатнафты — в Киеве задержали фигуранта

Дата публикации 10 ноября 2025 16:11
обновлено: 16:32
В Киеве задержали фигуранта масштабной схемы "Укртатнафты"
Задержание злоумышленника. Иллюстративное фото: СБУ

В Киеве правоохранители задержали одного из фигурантов дела о растрате более 5,8 млрд грн "Укртатнафты". Подозреваемому инкриминируют растрату имущества в особо крупных размерах в составе организованной группы.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины в понедельник, 10 ноября.

Задержание фигуранта дела о растрате средств "Укртатнафты". Фото: Нацполиция

Директора одной из аффилированных компаний задержали в Киеве. Ему и его сообщникам ранее было сообщено о подозрении в организации деятельности масштабной схемы по растрате средств нефтеперерабатывающего концерна, однако мужчина скрывался от следствия и находился в международном розыске.

По данным Нацполиции, в течение 2017-2022 годов подозреваемый вместе с представителями других связанных структур принял участие в приобретении в "Укртатнафте" и дальнейшей реализации горюче-смазочных материалов на сумму более 5,8 млрд грн.

Подконтрольные предприятия получали топливо, но не платили за него, а доходы от дальнейшей продажи переводили на собственные счета и присваивали. Чтобы придать сделке вид законных хозяйственных операций, чиновники заключали дополнительные соглашения с отсрочкой оплаты на неопределенный срок, в частности — до двух лет после завершения военного положения.

В конце концов фигуранта задержали следователи Национальной полиции. Подозреваемому инкриминируют растрату чужого имущества в особо крупных размерах, совершенную в составе организованной группы.

За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Недавно мы сообщали, что будут судить депутата Киевсовета, которая присвоила 300 тыс. грн бюджетных средств.

Ранее мы информировали, что при закупке генераторов чиновник КГГА нанес бюджету ущерб на 4,8 млн грн.

Киев коррупция наказание бюджет Нацполиция задержание
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
