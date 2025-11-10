Видео
Армия
Депутат Киевсовета присвоила 300 тыс. грн бюджетных денег

Депутат Киевсовета присвоила 300 тыс. грн бюджетных денег

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 12:26
обновлено: 12:26
Депутата Киевсовета будут судить за присвоение 300 тысяч грн
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

Депутат Киевсовета присвоила 300 000 грн бюджетных средств при приватизации помещения. Чиновнице объявлено о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве в понедельник, 10 ноября.

Разоблачение депутата Киевсовета. Фото: Нацполиция

Присвоила 300 тысяч грн — будут судить депутата Киевсовета

Летом этого года следователи установили, что злоумышленница, находясь на должности председателя благотворительного фонда, который арендовал коммунальное помещение в Голосеевском районе, использовала служебное положение для личного обогащения.

Правоохранители установили, что на момент совершения правонарушения фигурантка, которая сейчас является депутатом Киевского городского совета, возглавляла благотворительный фонд, который арендовал коммунальное помещение площадью 168 квадратных метров в Голосеевском районе столицы.

В рамках договора аренды организация имела право на выкуп недвижимости. Однако для уменьшения стоимости объекта, подозреваемая инициировала проведение так называемых неотъемлемых улучшений — ремонтных работ, стоимость которых была существенно завышена.

В дальнейшем, на основании проведенного "ремонта", подозреваемая за бесценок приватизировала помещение и в придачу получила 300 000 гривен из бюджета столицы в качестве компенсации.

Тогда, следователи объявили женщине о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, также чиновнице было объявлено подозрение в служебном подлоге.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Депутату Киевсовета грозит до пяти лет лишения свободы.

Скриншот сообщения Полиции Киева/Telegram

Напомним, что недавно в Киеве должностных лиц Госпродпотребслужбы поймали на взятках — они требовали ежемесячные взятки от предприятия.

Ранее мы информировали, что при закупке генераторов чиновник КГГА нанес бюджету ущерб в 4,8 миллиона гривен.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
