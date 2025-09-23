Центр Киева остановился на минуту молчания на Крещатике

Киевляне держат плакаты с призывом почтить павших. Фото: Суспільне.Київ

Сегодня, 23 сентября, в 9:00 центр Киева остановился для общенациональной минуты молчания. Мероприятие посвящено памяти всех погибших в войне.

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

Чиновник поблагодарил водителей, прохожих и активистов, которые присоединяются, а также отметил проактивную позицию ОО "Почти" в распространении традиции ежедневной минуты молчания. Акция памяти будет теперь происходить на постоянной основе ежедневно в 9:00.

