Момент удара баллистической ракеты по Киеву попал на бодикамеру патрульного

Последствия атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE

Иванна Чайка редактор политических новостей

Во время массированной российской атаки на Киев на телекамеру патрульного попал момент попадания баллистической ракеты. Сотрудник правоохранительных органов как раз нёс службу, когда Россия нанесла удар по столице. В полиции подчеркнули, что враг вновь целился в мирных жителей.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева, передает Новини.LIVE.

Первые секунды после попадания российской баллистической ракеты в Киеве

В полиции подчеркнули, что российские войска в очередной раз нанесли удар по гражданскому населению столицы.

"В очередной раз подлый враг безжалостно обстреливал столицу. Вражеские ракеты были нацелены на мирных людей", — говорится в сообщении.

Также правоохранители сообщили, что в результате атаки погибли мирные жители, а среди погибших есть и сотрудник полиции.

"К сожалению, сегодня киевляне потеряли своих родных. Этой же ночью мы потеряли коллегу. Искренние соболезнования родным и близким", — отметили в Патрульной полиции Киева.

Как писали Новини.LIVE, во время повторной российской атаки на Киев в ночь на 1 августа погиб 22-летний патрульный полицейский, несущий службу в столице. В патрульной полиции сообщили, что правоохранитель стал жертвой очередного ракетного удара РФ, унесшего жизни мирных жителей и сотрудника полиции. Коллеги выразили соболезнования родным погибшего и подчеркнули, что враг вновь нацелился на гражданское население.

Также во время утренней атаки 1 августа российский реактивный "Шахед" попал в склад компании Rozetka в Броварах, где в тот момент работали 270 человек. В результате удара погиб один работник, ещё семеро получили ранения, один из них находится в тяжёлом состоянии. В компании заявили, что окажут пострадавшим и семье погибшего медицинскую, психологическую и материальную помощь, а повреждённый склад будет восстановлен.