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Главная Киев Сгоревшие машины, разбитая автомойка и кафе: фото последствий удара РФ по Дегтяревской в Киеве

Сгоревшие машины, разбитая автомойка и кафе: фото последствий удара РФ по Дегтяревской в Киеве

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 13:25
Последствия атаки РФ на Дегтяревскую в Киеве: фото поврежденных автомойки, шиномонтажа и кафе
Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE

В результате ночной российской атаки на Киев на улице Дегтяревской были повреждены несколько объектов малого бизнеса. Повреждения получили автомойка, шиномонтаж и заведения быстрого питания. Владельцы уже устраняют последствия обстрела и оценивают нанесенный ущерб.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

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Сгоревшая машина. Фото: Новини.LIVE

Как выглядит улица Дегтяревская после российской атаки

В Шевченковском районе Киева на улице Дегтяревской российский обстрел повредил ряд коммерческих объектов. В частности, разрушениям подверглись автомойка, шиномонтаж, а также местные заведения быстрого питания, где продавали плов и шаурму.

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Поврежденный киоск в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На месте работают коммунальные службы, в то же время владельцы предприятий самостоятельно убирают обломки и пытаются как можно быстрее возобновить работу.

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Люди убирают последствия атаки. Фото: Новини.LIVE
наслідки обстрілу, Київ, Дегтярівська, 1 серпня 2026
Экскаватор выравнивает воронку. Фото: Новини.LIVE

Предприниматели рассказывают о значительных повреждениях, однако окончательный размер нанесённого ущерба пока устанавливается.

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Поврежденное заведение общественного питания. Фото: Новини.LIVE
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Сгоревший автомобиль на фоне разрушений. Фото: Новини.LIVE

Как писали Новини.LIVE, в Дарницком районе Киева в результате ночной российской атаки погибли люди, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Ударной волной выбило окна в многоэтажках, а во дворах сгорели и были повреждены автомобили. На месте работают спасатели и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

Также в результате ночной атаки РФ на Киев повреждения получил гипермаркет "Велмарт" на Березняках. В здании выбиты окна, также поврежден фасад и часть помещений. На месте работают соответствующие службы, которые оценивают масштабы разрушений и ликвидируют последствия обстрела.

Киев балистическая атака разрушения
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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