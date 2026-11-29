Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, спасатель тушит пожар. Фото: facebook.com/timurtkachenko, ГСЧС. Коллаж: Новини.LIVE

Российские оккупанты вновь нанесли удар по Киевской области. В частности, за прошедшие сутки враг ранил четырех человек. В результате вражеских ударов нанесены значительные повреждения.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко в воскресенье, 29 ноября, передает Новини.LIVE.

Реклама

Российский обстрел Киевской области

Ткаченко отметил, что атаки российских дронов на Киевскую область не прекращаются.

В частности, сегодня утром в Фастове в результате обстрела произошел пожар на территории рынка. Враг повредил магазин, заведение общественного питания и торговые помещения. Сейчас на месте обстрела работают спасатели. Информация о раненых не поступала.

Кроме того, ночью противник повредил частный дом и автомобиль в Вышгородском районе.

Читайте также:

Всего за прошедшие сутки последствия российских ударов зафиксированы в трёх районах Киевской области:

"В частности, повреждены восемь многоэтажных домов — выбиты окна и повреждено остекление; 19 частных домов; гаражные и торговые помещения; автомобили. За прошедшие сутки четыре человека получили травмы. Всем жителям, чье жилье пострадало в результате вражеских атак, оказывается необходимая помощь", — добавил Ткаченко.

Пост Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 28 ноября Россия вновь атаковала Киев. В частности, в Шевченковском районе обломки упали на территорию детского сада, в результате чего пострадал пятилетний мальчик.

Кроме того, вчера в результате российского удара по Киеву произошло попадание в объект критической инфраструктуры. Горожан предупреждали о перебоях с электро- и водоснабжением.