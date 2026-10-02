Мост Патона в Киеве могут полностью закрыть: что известно

Эксперты осматривают мост Патона в Киеве и фиксируют повреждения. Иллюстративное фото: Министерство инфраструктуры Украины

Мост Патона в Киеве нуждался в капитальном ремонте еще около 10 лет назад. Риск его полного закрытия, по словам архитектора Николая Вихарева, существует уже 10–20 лет. В то же время он считает, что на данный момент мост имеет достаточный запас прочности.

Об этом Николай Вихарев рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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Что известно о состоянии моста Патона

По словам архитектора, риск полного закрытия моста Патона существует уже 10–20 лет. Он напомнил, что в свое время в прессе появлялись сообщения о падении отдельных частей конструкции в воду.

Вихарев отметил, что своевременному капитальному ремонту мешал статус моста Патона как памятника архитектуры. Из-за этого плановые работы не могли проводиться должным образом.

По его словам, впоследствии на мосту установили конструкции, а сейчас параллельно проводят работы по укреплению.

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"Я считаю, что он никуда не упадет, там достаточный запас прочности. Но это работы, которые нужно было проводить еще 10 лет назад", — пояснил архитектор.

Он также упомянул о мосте Метро, отметив, что там возникла аналогичная ситуация.

Возможно ли устройство понтонной переправы

Вихарев также оценил возможность использования понтонной переправы в качестве альтернативы мосту Патона. По его словам, реализация такого варианта будет сложной из-за особенностей рельефа Киева.

В частности, он обратил внимание на высокий правый берег. По мнению архитектора, недостаточно просто подвести понтоны к пристани или речному порту, поскольку необходимо также определить, куда дальше будет двигаться транспорт.

В то же время Вихарев призвал не паниковать из-за возможного закрытия моста. Он отметил, что война и ковид научили людей работать удаленно, а многие офисы сегодня используют такой формат работы.

По его словам, люди уже понимают, что в случае проблем с доездом могут работать удаленно.

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