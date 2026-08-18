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Главная Киев Синоптики предупредили киевлян о грозовых дождях завтра

Синоптики предупредили киевлян о грозовых дождях завтра

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 19:22
Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 19 августа
Девушка под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Киеве и области завтра, 18 августа, ожидается облачная с прояснениями. Синоптики предупредили об осадках и грозах. Кроме того, ночью температура воздуха резко снизится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве и области 18 августа

Ночью местами возможен кратковременный дождь и гроза, но днем без осадков. Ветер западного направления со скоростью 7–12 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні 19 серпня
Погода в Украине 19 августа. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по Киевской области ночью +9...+14 °С, днем +21...+26 °С;
  • в Киеве ночью +12...+14 °С, днём +23...+25 °С.

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE, глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что принял участие в церемонии перезахоронения полковника Евгения Коновальца на украинской земле.

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Кроме того, сегодня утром у здания Верховной Рады состоялся митинг в поддержку бывшего главы Минобороны Михаила Федорова. Акция прошла во время первого после перерыва пленарного заседания парламента.

погода Киев Киевская область прогноз погоды погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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