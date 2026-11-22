Поисково-спасательная операция в Дымере. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Дымере Киевской области спасатели извлекли из-под завалов пятиэтажного дома семилетнего Давида. Под строительными конструкциями мальчик пробыл почти 14 часов. Ребёнок находится в стабильном состоянии и под наблюдением врачей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский в воскресенье, 22 ноября, передает Новини.LIVE.

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Спасение ребенка в Димере

Сначала спасатели обнаружили личные вещи, которые опознали родственники мальчика. Впоследствии им удалось найти и самого Давида. Увидев спасателей,ребенок спокойно заговорил с ними и неоднократно уверял, что с ним все в порядке. Они спросили его, Давид ли он:

"Я Давид, не торопитесь, со мной все хорошо!" — ответил мальчик.

Выговский поблагодарил каждого спасателя, полицейского и медика, которые участвовали в спасении ребенка.

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Российские оккупанты атаковали дом ударным дроном в пять утра, когда люди спали. На данный момент известно о пяти погибших и шести раненых. Кроме того, ещё девять человек могут оставаться под завалами. На месте организованы пункты оказания помощи гражданам.

"Только что мы получили информацию от очевидцев о телефонном звонке женщины, которая, возможно, находится под завалами. Проверяем этот факт, регулярно объявляется минута молчания", — отметил Выговский.

По его словам, с начала суток РФ нанесла более 70 ударов по территории десяти регионов Украины. В Киевской области враг обстрелял частный сектор и обычный супермаркет, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

"На каждом из мест ликвидации последствий обстрелов работают все необходимые подразделения ГСЧС Украины и Национальной полиции Украины: спасатели, следователи, кинологи, психологи, взрывотехники. Задействовано максимальное количество сил и средств для спасения гражданских лиц", — добавил министр.

Как писали Новини.LIVE, в Дымере волонтеры спасли кота, который оказался под завалами дома после российского обстрела. Также удалось найти ещё одно животное, но из-за сильного испуга оно сбежало.

А глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко заявил, что в Киевской области 23 ноября объявлен День траура по погибшим в результате российского обстрела 22 ноября.