Устранение последствий атаки. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В Дымере Киевской области волонтеры помогли спасти кота, который оказался под завалами дома в результате российской атаки. Еще одно животное также удалось найти, однако оно было сильно напугано и убежало.

Об этом в комментарии журналисту Новини.LIVE сообщила Татьяна, волонтер отряда быстрого реагирования Киевской области.

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Как удалось спасти кота из-под завалов дома

По словам волонтерки Татьяны, эвакуировать людей им пока не приходилось. В то же время волонтеры остаются на месте трагедии и оказывают поддержку пострадавшим.

"На данный момент людям не помогали эвакуироваться, но уже помогали эвакуировать животное. Котика нашли... а ещё один был очень сильно напуган и убежал от нас", — рассказала она.

Спасатели на месте российской атаки. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Татьяна также отметила, что люди на месте происшествия находятся в сильном стрессе.

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Ликвидация последствий российской атаки. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Волонтер добавила, что люди хорошо морально держатся, при этом она и её коллеги контролируют ситуацию на месте, чтобы никто не мешал поисково-спасательным работам.

Как сообщали Новини.LIVE, в результате российского удара по Дымеру Киевской области погиб Роман — сын сотрудницы местного детского сада "Зернятко". На момент удара мальчик находился дома, тогда как его мать, помощница воспитателя Лидия Алексеевна, была в селе.

Напомним, что 22 ноября российский беспилотник атаковал пятиэтажный жилой дом. В результате попадания обрушилась часть подъезда и возник пожар. На месте происшествия спасатели расчищают завалы и продолжают поиски жильцов, которые могут оставаться под обломками.