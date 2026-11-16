Пробки в Киеве в направлении Южного моста утром 16 ноября 2026 года. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Сегодня утром, 16 ноября, в Киеве образовались значительные пробки в направлении Южного моста. Водители пытаются добраться с левого берега на правый, в частности, на работу и учебу. Движение затруднено даже на полосе общественного транспорта.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

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Пробки в направлении Южного моста 16 ноября. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Пробки в Киеве 16 ноября

Сегодня утром в столице автомобильные пробки в направлении Южного моста наблюдаются еще с 07:30. Количество машин на дороге продолжает увеличиваться, из-за чего движение остается затрудненным.

Водители направляются с левого берега столицы на правый, чтобы вовремя добраться до работы, учебных заведений и других мест назначения. При этом автомобилями перегружена даже полоса, предназначенная для движения общественного транспорта.

Пробки в Киеве утром 16 ноября. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Столичные власти изменили правила проезда по Северному мосту

В Киеве действуют ограничения движения транспорта по Северному мосту. В настоящее время переправа открыта исключительно для общественного транспорта, а проезд легковых и грузовых автомобилей запрещен. Для водителей предусмотрена временная схема движения с обозначенными местами для разворота.

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Об этом рассказала журналистка Новини.LIVE Анна Сирык в эфире Ранок.LIVE.

На фоне утренних пробок на левом берегу столицы водителям приходится учитывать временные ограничения на Северном мосту. По словам Анны Сирык, самая сложная дорожная ситуация наблюдается на подъездах к Южному мосту.

В то же время Северный мост сейчас работает только для общественного транспорта. Движение легковых автомобилей и грузовиков по этой переправе полностью ограничено.

Для водителей легковых автомобилей определено место разворота возле перекрестка с улицей Оноре де Бальзака. Водители грузового транспорта должны разворачиваться вблизи моста через реку Десенку, после чего могут направляться к Подольскому мостовому переходу.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве временно изменили схему движения по Северному мосту: проезд с левого берега на правый разрешен только общественному транспорту. Легковые автомобили и грузовики должны разворачиваться в специально оборудованных местах на проспекте Романа Шухевича. В то же время в направлении с правого берега на левый могут двигаться легковые автомобили и общественный транспорт.

Новини.LIVE писали, что в Киеве могут запустить речные пассажирские перевозки по маршруту от Славутича до Почтовой площади. По словам народного депутата Владимира Крейденко, для этого уже есть суда, однако маршрут необходимо согласовать с военной администрацией. Ориентировочная стоимость одной поездки может составить 60–80 гривен.