Инспектор патрульной полиции Украины, использующий лазерный прибор для измерения скорости движения. Фото: facebook.com/kyivpatrol

В Киеве на протяжении последних пяти лет работает лишь одна камера, которая автоматически фиксирует нарушения на полосах общественного транспорта. Об этом заявил соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко. По его словам, из-за недостаточного контроля водители мешают движению автобусов и троллейбусов, поэтому городу нужно больше таких камер.

Об этом Александр Гречко рассказал в эфире "Київського часу".

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В Киеве хотят установить больше камер фиксации нарушений

По словам эксперта, общественная организация "Пассажиры Киева" направила правительству и Совету национальной безопасности и обороны предложения по улучшению движения транспорта.

Активисты предлагают упростить процедуру установки камер, фиксирующих незаконное движение автомобилей по полосам общественного транспорта. Для этого необходимы решения правительства и Министерства внутренних дел.

Гречко подчеркнул, что дополнительный контроль поможет общественному транспорту двигаться быстрее и перевозить больше пассажиров.

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По словам Гречко, камера возле станции метро "Звиринецкая" показывает, что автоматическая фиксация нарушений работает.

"Все за 200–300 метров до неё едут только там, где можно, на полосу не заезжают", — рассказал эксперт.

Он убежден, что увеличение количества таких камер поможет сократить задержки общественного транспорта.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 15 ноября в Киеве ввели временную схему движения по проспекту Романа Шухевича. Проезд по Северному мосту с левого берега на правый разрешили только общественному транспорту.

Также Новини.LIVE писали о подготовке к строительству двух новых переправ через Днепр в Киеве. Основные работы планируют завершить до конца февраля. Для этого будут использованы быстровозводимые мостовые конструкции на специальных опорах.