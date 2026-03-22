На Киевщине из-за масштабного пожара пострадал мужчина
В воскресенье днем, 22 марта, в Киевской области вспыхнул масштабный пожар в складском здании. Дым видно было даже жителям столицы. В результате пожара пострадал один человек.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины.
Сегодня, 22 марта, в Броварском районе Киевской области вспыхнул пожар. Масштабы возгорания были настолько большими, что дым был виден жителям столицы.
В результате пожара пострадал один человек — он обратился за медицинской помощью. К счастью, обошлось без погибших.
По данным ГСЧС, уже в 18:40 пожар в складском здании на площади 5 500 кв.м был ликвидирован.
Кроме того, ликвидирован и пожар на площади 1 га — произошло возгорание травяного настила на прилегающей территории.
Сейчас причины пожара устанавливаются.
