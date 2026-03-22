На Киевщине из-за масштабного пожара пострадал мужчина

Спасатели ликвидируют пожар в Киевской области 22 марта 2026 года. Фото: ГСЧС

В воскресенье днем, 22 марта, в Киевской области вспыхнул масштабный пожар в складском здании. Дым видно было даже жителям столицы. В результате пожара пострадал один человек.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины.

Сегодня, 22 марта, в Броварском районе Киевской области вспыхнул пожар. Масштабы возгорания были настолько большими, что дым был виден жителям столицы.

В результате пожара пострадал один человек — он обратился за медицинской помощью. К счастью, обошлось без погибших.

Дым в результате пожара на Киевщине 22 марта. Фото: ГСЧС

По данным ГСЧС, уже в 18:40 пожар в складском здании на площади 5 500 кв.м был ликвидирован.

Пожарные на месте масштабного возгорания в Киевской области. Фото: ГСЧС

Кроме того, ликвидирован и пожар на площади 1 га — произошло возгорание травяного настила на прилегающей территории.

Сейчас причины пожара устанавливаются.

Спасатели на месте пожара в Киевской области 22 марта. Фото: ГСЧС

Напомним, что днем 22 марта мы сообщали, что столицу охватил густой черный дым. Впоследствии выяснилось, что это последствия пожара в складском помещении в Киевской области.

В Киеве и области 22 марта часть потребителей временно осталась без электроснабжения. Причиной стала аварийная ситуация на энергообъекте, который ранее получил повреждения из-за российских обстрелов.

Также мы информировали, что в столичных супермаркетах быстро разобрали бюджетную гречку, поэтому найти ее почти невозможно. Сейчас в продаже осталась в основном более дорогая фасованная крупа. Стоимость гречки кое-где уже поднялась до 80 гривен за килограмм.