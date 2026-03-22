На Київщині через масштабну пожежу постраждав чоловік

Рятувальники ліквідовують пожежу на Київщині 22 березня 2026 року. Фото: ДСНС

У неділю вдень, 22 березня, у Київській області спалахнула масштабна пожежа у складській будівлі. Дим видно було навіть мешканцям столиці. Внаслідок пожежі постраждала одна людина.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на ДСНС України.

Масштабна пожежа на Київщині: одна людина постраждала

Сьогодні, 22 березня, у Броварському районі Київської області спалахнула пожежа. Масштаби загоряння були настільки великими, що дим було видно мешканцям столиці.

Внаслідок пожежі постраждав один чоловік — він звернувся за медичною допомогою. На щастя, минулося без загиблих.

Дим внаслідок пожежі на Київщині 22 березня. Фото: ДСНС

За даними ДСНС, вже о 18:40 пожежу в складській будівлі на площі 5 500 кв.м було ліквідовано.

Пожежники на місці масштабного загоряння на Київщині. Фото: ДСНС

Крім того, ліквідовано й пожежу на площі 1 га — сталося займання трав’яного настилу на прилеглій території.

Наразі причини пожежі встановлюються.

Рятувальники на місці пожежі на Київщині 22 березня. Фото: ДСНС

