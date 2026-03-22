На Київщині через масштабну пожежу постраждав чоловік

На Київщині через масштабну пожежу постраждав чоловік

Дата публікації: 22 березня 2026 22:53
На Київщині через масштабну пожежу постраждав чоловік
Рятувальники ліквідовують пожежу на Київщині 22 березня 2026 року. Фото: ДСНС

У неділю вдень, 22 березня, у Київській області спалахнула масштабна пожежа у складській будівлі. Дим видно було навіть мешканцям столиці. Внаслідок пожежі постраждала одна людина.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на ДСНС України.

Сьогодні, 22 березня, у Броварському районі Київської області спалахнула пожежа. Масштаби загоряння були настільки великими, що дим було видно мешканцям столиці.

Внаслідок пожежі постраждав один чоловік — він звернувся за медичною допомогою. На щастя, минулося без загиблих.

Пожежа на Київщині 22 березня
Дим внаслідок пожежі на Київщині 22 березня. Фото: ДСНС

За даними ДСНС, вже о 18:40 пожежу в складській будівлі на площі 5 500 кв.м було ліквідовано.

Наслідки пожежі на Київщині 22 березня
Пожежники на місці масштабного загоряння на Київщині. Фото: ДСНС

Крім того, ліквідовано й пожежу на площі 1 га — сталося займання трав’яного настилу на прилеглій території.

Наразі причини пожежі встановлюються.

Внаслідок пожежі на Київщині постраждав чоловік
Рятувальники на місці пожежі на Київщині 22 березня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що вдень 22 березня ми повідомляли, що столицю охопив густий чорний дим. Згодом з'ясувалося, що це наслідки пожежі у складському приміщенні на Київщині.

У Києві та області 22 березня частина споживачів тимчасово залишилася без електропостачання. Причиною стала аварійна ситуація на енергооб’єкті, який раніше зазнав пошкоджень через російські обстріли.

Також ми інформували, що у столичних супермаркетах швидко розібрали бюджетну гречку, тож знайти її майже неможливо. Наразі в продажу залишилася здебільшого дорожча фасована крупа. Вартість гречки подекуди вже піднялася до 80 гривень за кілограм.

Київ пожежа ДСНС Київська область Бровари
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
