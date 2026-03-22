Часть жителей в Киеве и области без света из-за аварии

Ремонт энергообъектов. Фото: ДТЭК

В Киеве и Киевской области 22 марта часть жителей остались без света. Причиной этого стала авария на одном из объектов, который ранее был поврежден в результате обстрелов РФ. Сейчас энергетики работают над решением проблемы.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в ДТЭК.

Отключение света в Киеве и области 22 марта

В ДТЭК рассказали, что сегодня снова произошла авария на одном из объектов, ранее существенно поврежденного обстрелами. Из-за этого часть жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы временно осталась без света.

Кроме того, без электричества часть домов Броварского района Киевской области.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия аварии. Спасибо за терпение и поддержку", — говорится в сообщении.

Отметим, 21 марта левый берег Киева был без света и воды. В КГГА заявили об аварии в электросети. Также "Киевпастранс" предупреждал о задержке движения электротранспорта, в частности троллейбусов и трамваев.

Уже 22 марта на мосту Патона произошла утечка теплосети. В результате для некоторых жилых домов приостановили отопление. Специалисты уже локализовали повреждения и начали ремонтные работы.