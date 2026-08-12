На Киевщине масштабный пожар на складах после атаки России
В Броварском районе Киевской области в среду, 12 августа, произошел масштабный пожар в результате российского обстрела. Известно, что загорелись склады.
Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.
Последствия российского обстрела Киевской области 12 августа
Рубан отметила, что в настоящее время спасатели ликвидируют возгорание на складских зданиях в Броварском районе в результате российской атаки.
Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко отметил, что враг наносил удары ударными дронами. По его словам, осколочные ранения получил 65-летний мужчина, который госпитализирован в больницу.
"Воздушная тревога продолжается. Прошу всех находиться в безопасных местах. Более подробная информация позже", — отметил он.
Как писали Новини.LIVE, в ночь на 11 августа российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего пострадала детская больница в Шевченковском районе.
А в ночь на 8 августа в результате российского обстрела Киева погиб человек. Кроме того, ещё четверо человек получили ранения.
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