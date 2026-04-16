Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Под ударом 13 локаций и 4 погибших: последствия атаки на Киев

Под ударом 13 локаций и 4 погибших: последствия атаки на Киев

Ua ru
Дата публикации 16 апреля 2026 17:25
Под ударом 13 локаций и 4 погибших: последствия атаки на Киев
Мужчина на месте удара в Киеве. Фото: Telegram/tkachenkotymur

В ночь на 16 апреля столица содрогалась от ударов. Россияне атаковали Киев баллистическими ракетами, а также беспилотниками. В результате этого погибли четыре человека, еще 60 — получили ранения.

Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Последствия удара по Киеву 16 апреля

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, 13 локаций в столице получили повреждения в результате атаки врага. Есть разрушения в жилых домах. Кроме того, сгорел ряд автомобилей.

Худшие последствия — в Подольском и Оболонском районах. Там изуродованы машины, складские здания, квартиры и дома.

Дом, который пострадал в результате атаки. Фото: Telegram/tkachenkotymur

"Благодарность воинам ПВО, которые титаническими усилиями смогли предотвратить худшее этой ночью. Если бы не вы, последствия были бы значительно болезненнее", — отметил Ткаченко.

Читайте также:

На месте обстрела работают спасатели, медики, коммунальщики, полицейские и волонтеры. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. В результате атаки пострадали 60 киевлян, четверо из которых — дети. 30 человек госпитализировали.

Повреждены автомобили. Фото: Telegram/tkachenkotymur

Корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн показал, как выглядит эпицентр удара. Там разбитые магазины и разбитые окна в зданиях. Местные жители вместе с волонтерами расчищают собственные дворы.

На месте развернули оперативные штабы. Люди стоят в очередях к палаткам правоохранителей, чтобы задокументировать уничтоженное имущество. Представителей компании-застройщика жилого комплекса, который пострадал в результате атаки, на месте трагедии не было.

Как сообщили в полиции Александру Саюну, из-за обстрела погиб 12-летний мальчик. Он получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Его мать забрали медики, но женщина также умерла в карете "скорой".

Хронология атаки на Киев 16 апреля

Как сообщали Новини.LIVE, взрывы в столице прогремели около трех часов ночи. Впоследствии стало известно, что один из беспилотников попал в многоэтажку в Подольском районе.

Оккупанты атаковали столицу Украины баллистическими ракетами. По состоянию на утро 16 апреля было известно о четырех погибших людях. В прокуратуре добавили, что кроме женщины и ее сына погибли двое работников автосалона. По факту совершения военного преступления начали досудебное расследование.

На месте атак сразу начали работать спасатели. Они тушили возгорания, которые возникли из-за обстрелов. Пламя охватило большую площадь сразу на нескольких разных локациях.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

Киев обстрелы погибшие
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации