Под ударом 13 локаций и 4 погибших: последствия атаки на Киев

Мужчина на месте удара в Киеве. Фото: Telegram/tkachenkotymur

В ночь на 16 апреля столица содрогалась от ударов. Россияне атаковали Киев баллистическими ракетами, а также беспилотниками. В результате этого погибли четыре человека, еще 60 — получили ранения.

Последствия удара по Киеву 16 апреля

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, 13 локаций в столице получили повреждения в результате атаки врага. Есть разрушения в жилых домах. Кроме того, сгорел ряд автомобилей.

Худшие последствия — в Подольском и Оболонском районах. Там изуродованы машины, складские здания, квартиры и дома.

Дом, который пострадал в результате атаки. Фото: Telegram/tkachenkotymur

"Благодарность воинам ПВО, которые титаническими усилиями смогли предотвратить худшее этой ночью. Если бы не вы, последствия были бы значительно болезненнее", — отметил Ткаченко.

На месте обстрела работают спасатели, медики, коммунальщики, полицейские и волонтеры. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. В результате атаки пострадали 60 киевлян, четверо из которых — дети. 30 человек госпитализировали.

Повреждены автомобили. Фото: Telegram/tkachenkotymur

Корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн показал, как выглядит эпицентр удара. Там разбитые магазины и разбитые окна в зданиях. Местные жители вместе с волонтерами расчищают собственные дворы.

На месте развернули оперативные штабы. Люди стоят в очередях к палаткам правоохранителей, чтобы задокументировать уничтоженное имущество. Представителей компании-застройщика жилого комплекса, который пострадал в результате атаки, на месте трагедии не было.

Как сообщили в полиции Александру Саюну, из-за обстрела погиб 12-летний мальчик. Он получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Его мать забрали медики, но женщина также умерла в карете "скорой".

Хронология атаки на Киев 16 апреля

Как сообщали Новини.LIVE, взрывы в столице прогремели около трех часов ночи. Впоследствии стало известно, что один из беспилотников попал в многоэтажку в Подольском районе.

Оккупанты атаковали столицу Украины баллистическими ракетами. По состоянию на утро 16 апреля было известно о четырех погибших людях. В прокуратуре добавили, что кроме женщины и ее сына погибли двое работников автосалона. По факту совершения военного преступления начали досудебное расследование.

На месте атак сразу начали работать спасатели. Они тушили возгорания, которые возникли из-за обстрелов. Пламя охватило большую площадь сразу на нескольких разных локациях.

